Fluminense x Goiás: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Tricolor está de olho na vice-liderança, enquanto o Esmeraldino quer uma vaga na Sul-Americana; veja como acompanhar na TV e na internet

De olho na vice-liderança, o Fluminense recebe o Goiás nesta quarta-feira (9), às 19h (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de uma sequência de cinco partidas sem perder, o Fluminense entra em campo buscando o triunfo para seguir na luta pela melhor posição possível na tabela. O Tricolor é o terceiro colocado, com 64 pontos marcados.

Do outro lado, o Goiás vem de vitória na rodada passada e agora quer mais uma para garantir a classificação à Copa Sul-Americana. O Esmeraldino está em 13º lugar, com 46 pontos.

"Significa muito, é importante para a gente classificar para a Sul-Americana, chegamos um nível acima do objetivo, que era a permanência. Já conseguimos na rodada passada, isso mostra que nossa equipe é muito forte desde o começo. Saíram algumas notícias no início que a gente ia brigar para não cair, que seríamos rebaixados, mas conseguimos a permanência com três rodadas de antecedência e agora podemos pensar na Sul-Americana, que está muito perto", disse Reynaldo.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Fluminense ganhou 13 vezes, o Goiás cinco, além de 2 empates. No primeiro turno, o Tricolor venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Escalação do provável FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Martinelli (Nonato) e Ganso; Arias, Matheus Martins e Cano.

Escalação do provável GOIÁS: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo e Caetano; Maguinho, Diego, Matheus Sales, Fellipe Bastos (Dadá Belmonte) e Sávio; Vinícius e Pedro Raul.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 9 de novembro de 2022

• Horário: 16h30 (de Brasília)

• Local: Maracanã – Rio de Janeiro, RJ

• Arbitragem: Paulo Zanovelli da Silva (árbitro), Guilherme Camilo e Fernanda Antunes (assistentes), Tarcizo Caetano (quarto árbitro) e Daiane dos Santos (AVAR)