Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Flamengo enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Corinthians DATA Quarta-feira, 17 de novembro de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva (RS) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Philip George (RJ)

VAR: Rodrigo Dalonso (SC)

Auxiliar VAR: Helton Nunes (SC)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo,na TV aberta, e o SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, no Maracanã. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a goleada aplicada sobre o São Paulo na última rodada, o Flamengo volta a campo mirando a terceira vitória consecutiva no Brasileirão.

Para o confronto, o técnico Renato Gaúcho terá o retorno de Diego, que cumpriu suspensão na última rodada, mas deve ficar no banco de reservas.

Do outro lado, o Corinthians busca encerrar o jejum contra o rival. Nos últimos quatro jogos, foram quatro derrotas para a equipe paulista, com 14 gols sofridos e apenas quatro marcados.

Gabriel Pereira e Gustavo Mosquito brigam por uma vaga no ataque, enquanto na lateral Fábio Santos e Lucas Pitón também disputam a titularidade.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves (Hugo Souza); Matheuzinho, David Luiz, Gustavo Henrique e Filipe Luis; Willian Arão, Andreas Pereira e Éverton Ribeiro; Michael, Bruno Henrique e Gabriel.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, João Victor e Fábio Santos (Lucas Piton); Gabriel, Giuliano, Renato Augusto e Gabriel Pereira (Gustavo Mosquito); Róger Guedes e Jô.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 2 x 2 Flamengo Brasileirão 8 de novembro de 2021 Flamengo 3 x 0 Bahia Brasileirão 11 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Corinthians Brasileirão 17 de novembro de 2021 21h30 (de Brasília) Internacional x Flamengo Brasileirão 20 de novembro de 2021 21h30 (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 0 Internacional Brasileirão 31 de outubro de 2021 Bahia 1 x 0 São Paulo Brasileirão 7 de novembro de 2021

Próximas partidas