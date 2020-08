Flamengo dá apoio a Torrent, que terá primeira semana livre para treinar

Escolhido para o lugar deixado por Jorge Jesus, o espanhol ainda não conseguiu bons resultados no Rubro-negro

Domènec Torrent ainda não convenceu no comando do . Em cinco jogos, apenas uma vitória - a pior entre os times cariocas no Brasileirão de 2020. Porém, o treinador terá o tempo necessário para implementar suas ideias no time, como garantiu a diretoria flamenguista.

Esta será a primeira semana de Dome no comando do Flamengo sem jogos, ou seja, poderá treinar mais seu time. Desde que chegou no Rio de Janeiro, o espanhol teve somente quatro dias antes de estreia para conhecer o elenco e logo encarou uma sequência longa de jogos nos meios e nos fins de semana.

"A torcida está certa em fazer as cobranças, está correta e estamos aqui para analisar, ouvir todos, só que temos nossas avaliações e informações", afirmou Marco Braz em entrevista nesta segunda-feira, 24. "O técnico é um técnico que está começando um trabalho e não teve tempo nenhum para que começasse efetivamente a expor seu trabalho".

Braz ainda confirmou que o treinador espanhol terá tempo para mostrar a que veio: "Será dado a ele, como todos os outros que passaram aqui na gestão do Landim, o mesmo empenho, carinho e, mais do que nunca, a tranquilidade e paz que precisa para acertar".

Em cinco partidas, Dome soma uma vitória, dois empates e duas derrotas, marcando apenas 3 gols. O início do espanhol é similar ao de Jorge Jesus, que nos mesmos cinco jogos também venceu apenas uma, empatou três e perdeu uma partida. Vale lembrar que o português teve cerca de 15 dias para preparar o elenco antes de sua estreia.

A semana deve ser de muita preparação física e técnica. Dome deve, inclusive, trabalhar em dois períodos com os jogadores para que possa implementar melhor as suas ideias. O Flamengo de Torrent volta a campo somente no próximo domingo, 30, quando encara o Santos na Vila Belmiro.