Fiorentina x Milan ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo neste sábado (4), pela 25ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Fiorentina e Milan entram em campo na tarde deste sábado (4), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em 12º lugar na Serie A com 28 pontos, a Fiorentina conta com o apoio de sua torcida para frear o bom momento do rival. Milenkovic retorna após se recuperar de lesão, enquanto Terzic é ausência garantida.

Do outro lado, o Milan está na terceira posição com 47 pontos e vai em busca da sua quarta vitória consecutiva. Os Rossoneri terão novamente Ibrahimovic disponível, enquanto Rafael Leão e Krunic estão no departamento médico.

Prováveis escalações

Fiorentina: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Cabral, Saponara.

Milan: Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Calabria, Tonali, Bennacer, Hernandez; De Ketelaere, Rebic; Giroud.

Desfalques

Fiorentina

Aleksa Terzic está lesionado.

Milan

Rade Krunic e Rafael Leão estão suspensos.

Quando é?