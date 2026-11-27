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Uma mensagem de felicitações publicada por Joëlle Monlouis, secretária-geral da Federação Francesa de Futebol, à Confederação Africana de Futebol (CAF) causou mal-estar em Philippe Diallo, presidente da entidade francesa e candidato à presidência da Fifa.

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Diallo considerou que o elogio à CAF veio em um momento delicado, logo após a entidade anunciar apoio a seu adversário, Gianni Infantino, na próxima eleição para a presidência da Fifa.

De acordo com a emissora francesa "RMC Sport", Diallo não gostou da iniciativa de Monlouis, que publicou em sua conta no LinkedIn uma mensagem elogiando a "boa gestão" da Confederação Africana, acompanhada de uma foto ao lado do presidente da CAF, Patrice Motsepe, e do presidente da Federação Camaronesa, Samuel Eto'o, conhecidos por terem declarado apoio a Infantino.

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Monlouis e Diallo estiveram presentes na Assembleia Geral da CAF, realizada no último sábado em Abuja, capital da Nigéria. Na ocasião, Motsepe anunciou o apoio unânime das 54 federações africanas à candidatura de Infantino a um novo mandato. O presidente da Confederação Africana também elogiou o mandatário da Fifa e convidou os presentes a aplaudi-lo de pé.

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Diallo pretende conversar com a secretária-geral da Federação Francesa para deixar clara sua posição sobre o gesto, que foi visto dentro da entidade como um constrangimento para seu presidente no início da campanha eleitoral, sobretudo porque Monlouis ocupa um alto cargo administrativo na instituição comandada por um dos adversários de Infantino.

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O episódio ocorre em um momento importante para Diallo, que enfrenta um desafio difícil contra o atual presidente da Fifa, depois de obter o apoio da União das Associações Europeias de Futebol (Uefa), que anunciou o respaldo das federações do continente ao francês na eleição marcada para 18 de março de 2027, em Rabat, capital do Marrocos.

Em 19 de novembro, a Fifa confirmou ter recebido três candidaturas para a eleição: Diallo, Infantino e o japonês Kozo Tashima. As candidaturas ainda passarão pela análise da Comissão Eleitoral antes da homologação oficial dos candidatos. As 211 federações nacionais filiadas à Fifa participarão da votação.

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A África representa um grande obstáculo para Diallo, e Infantino conta também com o apoio das federações da América do Sul.

Por outro lado, o candidato francês se apoia no respaldo europeu, mas precisa ampliar sua base de apoio fora do continente se quiser disputar o cargo com o atual presidente.

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A eleição de 2027 será o primeiro teste eleitoral de verdade para Infantino diante de adversários, depois de ter sido reeleito por aclamação em 2023. Agora, ele busca um quarto mandato.

O atrito entre Infantino e a Uefa se intensificou nos últimos meses por causa do projeto "FIFA Forward Enterprise", que previa a venda de uma participação de 20% dos direitos comerciais das competições da Fifa a investidores privados, em um negócio avaliado em cerca de 20 bilhões de dólares.

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A Uefa se opôs à forma como o projeto foi elaborado e à falta de consulta aos membros do Conselho da Fifa, antes de Infantino recuar da ideia em agosto.

A Uefa também cobrou esclarecimentos sobre outros temas, entre eles o caso do jogador Folarin Balogun e o Prêmio da Paz da Fifa concedido ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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Em outubro, dirigentes europeus criticaram a maneira como Infantino conduziu diversos assuntos e confirmaram que buscavam um candidato para enfrentá-lo, antes de anunciarem apoio a Philippe Diallo.