O gigante bávaro não venceu pela terceira partida seguida, depois de empatar com o Colônia (1 a 1) na Bundesliga e de perder para o Lille, da França, (2 a 1) na Champions League, em meio a vários desfalques, sobretudo no ataque.
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Com o resultado, o Bayern chegou a 23 pontos e ocupa a segunda colocação da Bundesliga, um ponto atrás do líder Borussia Dortmund, que tem um jogo a menos e recebe o Bayer Leverkusen neste domingo, no Signal Iduna Park.
Já o Hamburgo foi a 13 pontos e ocupa a 12ª posição da Bundesliga.
O Bayern começou a partida com pressão e posse de bola evidentes e conquistou o primeiro escanteio aos três minutos. Aos nove, o jovem francês Noah Kodjo Evora arriscou um chute forte que passou ao lado do gol e bateu na rede pelo lado de fora.
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Aos 14 minutos, Kimmich tabelou com Karl, e a bola chegou a Tom Bischof, que finalizou para a defesa do Hamburgo bloquear.
Os donos da casa tentaram ameaçar o gol do Bayern nos contra-ataques, mas Patson Daka não conseguiu alcançar o passe de Oscar Grønbæk aos 17 minutos.
O Bayern manteve o domínio da posse, mas a defesa do Hamburgo conseguiu afastá-lo da grande área, e o time bávaro passou a depender muito dos chutes de fora da área.
Até os 30 minutos, o Bayern havia finalizado oito vezes, apenas uma no alvo, contra poucas tentativas do Hamburgo.
Aos 35 minutos, Kimmich tentou outra vez: cobrou uma falta que chegou a Jonathan Tah, e a bola voltou para o capitão do Bayern, que bateu de canhota de fora da área, mas Daniel Bornau defendeu a tentativa.
Expulsão de Kimmich
O Bayern sofreu um duro golpe aos 44 minutos, quando o árbitro Bastian Dankert mostrou o cartão vermelho direto para Kimmich, após revisão do VAR, por ter puxado o cabelo do jogador do Hamburgo Alexander Røssing-Lelesiit em uma disputa longe da bola.
Antes do intervalo, o goleiro do Bayern, Jonas Urbig, defendeu um chute forte de Grønbæk no primeiro minuto dos acréscimos.
No início do segundo tempo, o técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, fez a primeira substituição ao colocar Luis Díaz, que voltava de lesão, no lugar de Bara Ndiaye, na tentativa de manter a força ofensiva apesar da inferioridade numérica.
O Hamburgo quase aproveitou a vantagem numérica aos 49 minutos, quando Bornau subiu para cabecear uma bola de escanteio em direção ao gol, mas Urbig fez a defesa. Aos 51, Bischof arriscou de fora da área, por cima do travessão.
Nova lesão
Aos 53 minutos, Kompany tirou o jovem alemão Lennart Karl e colocou o austríaco Konrad Laimer em seu lugar.
O Bayern tentou seguir no controle da bola mesmo com dez jogadores, e uma de suas investidas chegou a Luis Díaz aos 60 minutos, mas a defesa do Hamburgo bloqueou o chute.
Segundo as estatísticas de gols esperados divulgadas pelo site oficial da Bundesliga aos 67 minutos, o Hamburgo superava o Bayern nesse indicador por 0,65 a 0,45, apesar de o time bávaro ter ficado com a bola por longos períodos.
Aos 87 minutos, a crise de lesões do time bávaro se agravou: Laimer saiu machucado e deu lugar a Nathaniel Brown, antes de a partida terminar com mais um tropeço do atual campeão.