O gigante bávaro não conseguiu vencer pela terceira partida consecutiva, depois de empatar com o Colônia (1 a 1) na Bundesliga e de perder para o Lille, da França, (2 a 1) na Champions League, em meio a diversos desfalques, sobretudo no ataque.
Leia também
Novo Congresso ameaça o trono de Infantino: democratas vão se aliar aos europeus para derrubá-lo?
Guardiola garante que não voltará ao Barcelona e aponta a diferença entre Espanha e Alemanha
Com o resultado, o Bayern chegou a 23 pontos e ocupa a segunda colocação da tabela da Bundesliga, um ponto atrás do líder Borussia Dortmund, que tem um jogo a menos e recebe o Bayer Leverkusen neste domingo, no Signal Iduna Park.
Já o Hamburgo chegou a 13 pontos e ocupa a 12ª posição da Bundesliga.
O Bayern começou a partida com pressão e posse de bola evidentes e conquistou o primeiro escanteio aos três minutos. Aos nove, o jovem francês Noah Kodjo Evora arriscou um chute forte que passou ao lado da meta e bateu na rede pelo lado de fora.
Tópicos relacionados
Aos 14 minutos, Kimmich tabelou com Karl, e a bola chegou a Tom Bischof, que finalizou para a defesa do Hamburgo bloquear.
Os donos da casa tentaram ameaçar o gol do Bayern nos contra-ataques, mas Patson Daka não conseguiu alcançar o passe de Oscar Gronbaek aos 17 minutos.
O Bayern seguiu com a posse de bola, mas a defesa do Hamburgo conseguiu mantê-lo longe da área, e o time bávaro passou a depender muito dos chutes de fora da área.
Até os 30 minutos, o Bayern havia finalizado oito vezes, apenas uma delas no alvo, contra poucas tentativas do Hamburgo.
Aos 35 minutos, Kimmich tentou mais uma vez: cobrou uma falta que chegou a Jonathan Tah, e a bola voltou para o capitão do Bayern, que bateu de canhota de fora da área, mas Daniel Bornau defendeu.
Expulsão de Kimmich
O Bayern sofreu um duro golpe aos 44 minutos, quando o árbitro Bastian Dankert mostrou o cartão vermelho direto a Kimmich, após revisão do VAR, por puxar o cabelo do jogador do Hamburgo Alexander Røssing-Lelesiit, depois de ter sido empurrado por ele.
Antes do intervalo, o goleiro bávaro Jonas Urbig defendeu um chute forte de Gronbaek, no primeiro minuto dos acréscimos.
No início do segundo tempo, o técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, fez sua primeira substituição ao colocar Luis Díaz, recuperado de lesão, no lugar de Bara Ndiaye, na tentativa de manter a eficiência ofensiva apesar da inferioridade numérica.
O Hamburgo quase aproveitou a vantagem numérica aos 49 minutos, quando Bornau subiu para cabecear uma bola de escanteio em direção ao gol, mas Urbig defendeu. Aos 51, Bischof chutou de fora da área por cima do travessão.
Nova lesão
Aos 53 minutos, Kompany tirou o jovem alemão Lennart Karl e colocou o austríaco Konrad Laimer em seu lugar.
O Bayern tentou manter o controle da bola, mesmo com dez jogadores, e uma de suas investidas chegou a Luis Díaz aos 60 minutos, mas a defesa do Hamburgo bloqueou a finalização.
De acordo com as estatísticas de gols esperados divulgadas pelo site oficial da Bundesliga aos 67 minutos, o Hamburgo superava o Bayern nesse indicador por 0,65 a 0,45, apesar de o time bávaro ter ficado com a bola por longos períodos.
Aos 87 minutos, a crise de lesões do time bávaro se agravou, quando Laimer saiu lesionado e deu lugar a Nathaniel Brown, antes de a partida terminar com mais um tropeço do atual campeão.