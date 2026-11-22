Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O longo afastamento de Harry Kane e a polêmica em torno de Jamal Musiala ofuscam todo o resto no Bayern de Munique.

Harry Kane mandou uma mensagem da clínica, com o tornozelo imobilizado, em vez de visitar o fã-clube em Traunstein. Os torcedores também ficaram sem ver Jamal Musiala. Enquanto a grande maioria dos jogadores do Bayern de Munique, bastante desfalcado, cumpria no domingo as tradicionais visitas aos fãs e os dirigentes comemoravam novos números recordes, as duas figuras centrais daquele fim de semana permaneceram em Munique. Ainda assim, estavam em toda parte.

Musiala, sobretudo, deu muito o que falar, e não apenas nos bastidores da assembleia geral anual de sábado . O faturamento recorde de 988,2 milhões de euros, o retorno do jogador de 23 anos e do técnico Vincent Kompany no decepcionante empate por 1 a 1 (1 a 1) com o Colônia, acompanhado do choque envolvendo Kane na noite de sexta-feira? Tudo isso ficou em segundo plano. Os dirigentes, entre eles o presidente Herbert Hainer e o diretor-executivo Jan-Christian Dreesen, estavam mais preocupados em amenizar o ataque frontal sem precedentes do ex-dirigente máximo do clube Karl-Heinz Rummenigge a Musiala .

"Todos nós sempre nos preocupamos com o jogador. E Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge e Jan-Christian Dreesen também expressaram isso", explicou Hainer, depois que Rummenigge, na sexta-feira, reforçou com uma dureza até então inédita as dúvidas já manifestadas por Hoeneß e Dreesen sobre o rendimento do talentoso jogador, que passou um longo período lesionado e doente.

Publicidade Publicidade

Nunca se tratou de "pressionar Jamal", ressaltou Dreesen: "Todos queremos que Jamal volte a ser o Jamal de antes. Ele precisa de tempo para voltar. É preciso dar esse tempo a ele." Também não seria necessário continuar a "falar sobre o contrato". Rummenigge, porém, havia feito justamente isso.

Tópicos relacionados

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Musiala havia renovado seu contrato em fevereiro de 2025 até 2030, passando a figurar entre os mais bem pagos do clube. Depois disso, veio a público que o jogador da seleção apresentava uma disfunção neurológica com crises de ausência . Hainer rejeitou veementemente no sábado a suspeita de que os representantes de Musiala talvez já soubessem da condição antes da renovação.

Getty Images

Jornal relata acordo entre Musiala e Bayern no verão

O que, então, levou a direção do clube a fazer esse ataque aparentemente planejado, condenado pelo sindicato de jogadores FIFPRO ? Segundo o Süddeutscher Zeitung, os empresários de Musiala e o clube teriam fechado um acordo verbal no verão. Teria sido combinado que o contrato de Musiala seria ajustado caso o jogador não conseguisse voltar ao nível anterior.

Publicidade

Rummenigge havia dito que essa possibilidade era "perfeitamente possível e não podia ser descartada". Nesse caso, os valores do contrato "naturalmente, com todo o respeito, não seriam mais viáveis", afirmou. Até porque Rummenigge disse não conseguir "imaginar" que Musiala "deixe o clube ou que algum outro clube o contrate nessas condições".

A estratégia por trás do ataque furioso? Aparentemente, levar o lado de Musiala a fazer concessões. O meia, que entrou sob os aplausos da torcida contra o Colônia após dois meses afastado por lesão, também é uma esperança para o ataque castigado por lesões, sobretudo após a baixa de Kane.

Publicidade

Lesão de Harry Kane atinge em cheio o Bayern de Munique

O astro foi operado ainda na noite de sexta para sábado após sofrer uma ruptura da sindesmose e ficará fora por meses. "Os altos e baixos da vida!", escreveu ele ao publicar uma foto do hospital. Na imagem, o goleador fora de ação aparece com a perna esquerda envolta em uma proteção e os dois polegares erguidos. Kane prometeu estar "novamente em forma e pronto para a fase decisiva da temporada".

Ainda assim, a lesão atinge o Bayern em cheio. A situação é "muito desafiadora. Isso realmente nos prejudica demais", disse o diretor de futebol Max Eberl. Já na quarta-feira, o time de Munique terá um compromisso pela Champions League em Lille. Até o Natal, ainda serão sete jogos.

Getty Images

Publicidade

Além de Kane, Manuel Neuer, Serge Gnabry e Ismael Saibari também ficarão fora por um período prolongado. O Bayern ainda não pode contar com Alphonso Davies, enquanto Luis Díaz só agora começa a voltar. Michael Olise precisou sair no intervalo contra o Colônia e deixou a arena de muletas, mas sofreu apenas uma contusão na parte da frente do pé. Ele provavelmente desfalcará o time apenas contra o Lille.

O técnico Vincent Kompany esperava uma reação diante das adversidades. "Temos outros jogadores que agora precisam carregar o time", disse o belga. Por exemplo, Musiala.