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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
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Ex-astro do Liverpool: Alexander-Arnold deveria se transferir para o Bayern de Munique

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Emile Heskey, ex-atacante do Liverpool e da seleção da Inglaterra, acredita que a transferência de Trent Alexander-Arnold para o Bayern de Munique pode representar um bom passo em sua carreira, diante da queda em suas participações com o Real Madrid, apontando que o potencial ofensivo que o lateral inglês possui supera, em sua opinião, as críticas direcionadas às suas capacidades defensivas.

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Em declarações ao site "Eldorado", Heskey disse: "O Bayern de Munique seria uma boa opção para Trent Alexander-Arnold. A liga alemã (Bundesliga) tem uma competição muito forte, e ele estaria no maior clube de lá, o que seria algo maravilhoso para ele, embora eu gostasse de vê-lo voltar ao Liverpool".

E acrescentou: "Apesar de todas as críticas de que falamos sobre suas capacidades defensivas, seus pontos positivos superam os negativos. O que ele oferece quando avança para participar do ataque supera em muito essas críticas".

A fala de Heskey vem em meio à dificuldade de Alexander-Arnold para conseguir uma oportunidade de participação regular no Real Madrid.

Ele havia se transferido para o clube espanhol no verão de 2025, vindo do Liverpool, após o fim de uma trajetória de cerca de 20 anos dentro do clube inglês, cuja academia integrou aos seis anos de idade.

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Barcelona responde à contratação do Real Madrid indo atrás de joia da Alemanha

O lateral inglês não conseguiu se firmar no time titular do clube merengue durante sua primeira temporada, já que as lesões atrapalharam seu início, e ele disputou apenas 21 partidas pela liga espanhola na temporada 2025-2026, começando 14 delas como titular.

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Sua situação ficou ainda mais difícil na atual temporada 2026-2027, com o acirramento da concorrência pela posição de lateral-direito, diante do fato de a comissão técnica do Real Madrid apostar em outras opções.

O técnico José Mourinho dá prioridade a Federico Valverde, seguido de Denzel Dumfries, o que se refletiu no número de minutos de participação do jogador inglês.

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O jogador, de 28 anos, tem uma vasta campanha com o Liverpool, tendo disputado 354 partidas com a camisa do time principal, nas quais marcou 23 gols e deu 86 assistências.

Ele também contribuiu para a conquista da Liga dos Campeões da Europa em 2019, e dos títulos da Premier League em 2020 e 2025, além da Copa da Inglaterra, da Copa da Liga, do Mundial de Clubes e da Supercopa da Europa.

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Alexander-Arnold havia deixado o Liverpool no verão de 2025, depois de decidir não renovar seu contrato, em busca de um novo desafio em sua carreira, e optou por se transferir para o Real Madrid, que via como uma oportunidade de realizar suas ambições no nível europeu.

O futuro do jogador no Real parece extremamente complicado. Ele chegou ao clube merengue em meio a grandes expectativas, por ser considerado um dos melhores jogadores de sua posição no mundo.

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O Real Madrid pagou 10 milhões de euros para garantir a chegada do jogador e sua participação no Mundial de Clubes, apesar de seu contrato com o Liverpool terminar poucos dias depois.

Mas sua adaptação ao time não foi fácil. Em sua primeira temporada, disputou 30 partidas, começando 22 delas como titular, e fez uma temporada de nível oscilante. E apenas um ano depois, o clube percebeu a necessidade de apostar fortemente em Dumfries para ocupar a mesma posição, ao mesmo tempo em que Fede Valverde continua provando sua capacidade de agregar pela ala direita.

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A experiência de vestir a camisa branca não foi como Arnold a imaginou. Poucos meses antes de sua transferência para o Real Madrid, o lateral inglês falava sobre sua ambição de vencer a Bola de Ouro, mas a história mudou muito, e seu futuro no clube passou a ser alvo de dúvidas.

Não parece que o Real ou o jogador estejam pensando em encerrar a relação entre eles, no momento atual, mas a realidade indica que a pouca participação pode levar, a médio prazo, a uma reconsideração sobre a permanência de Arnold na capital espanhola, segundo relatos da imprensa.

Written byMuhammad Sharaf Eldeen

Editor-chefe de turno

Resumo Profissional

Jornalista egípcio multidisciplinar, dedicado a oferecer aos leitores uma visão jornalística abrangente e precisa. Possuo mais de 13 anos de experiência em meios impressos e audiovisuais, tendo colaborado com alguns dos maiores jornais, plataformas digitais e canais de televisão no Egito e no mundo árabe. Desde abril de 2017, desempenho as funções de Editor de Turno (Shift Manager) e Editor de Desk no Kooora, o principal site de desporto árabe, trabalhando com uma equipa de elite de profissionais altamente qualificados.

Sou apaixonado por redigir artigos e análises desportivas lógicas e acessíveis — evitando complexidades desnecessárias — mantendo sempre os mais elevados padrões de rigor e objetividade. Acredito firmemente que as preferências pessoais não devem interferir no trabalho jornalístico; a informação é um compromisso e a integridade é a ética suprema da profissão mediática.

Percurso Pessoal e Filosofia Futebolística

A minha história com o futebol começou aos cinco anos, inspirado pela paixão da minha família durante o Mundial de 1994. Desde então, o futebol tornou-se parte integrante da minha vida, tanto como jogador quanto como espetador.

Uma das memórias futebolísticas mais marcantes da minha infância é a histórica final da UEFA Champions League entre o Bayern de Munique e o Manchester United, em Camp Nou, a 26 de maio de 1999. Naquela noite, a reviravolta épica dos "Red Devils" marcou o início da minha lealdade vitalícia ao gigante alemão, que continua a ocupar um lugar de destaque no meu coração.

Áreas de Especialização

Graças à minha experiência em diversos setores da comunicação, especializo-me em:

História do Futebol: Conhecimento profundo da história do futebol europeu e, em particular, do alemão.

Análise Tática: Previsão de cenários de jogo e análises táticas detalhadas.

Scouting: Capacidade de identificar jovens talentos e analisar o seu potencial técnico.

Marcos e Momentos Relevantes

Guardo muitas memórias felizes no futebol, mas a mais significativa a nível internacional foi a conquista da Champions League de 2001 pelo Bayern de Munique frente ao Valência, que representou a minha primeira grande alegria continental com o clube.

O Meu Onze Ideal de Todos os Tempos:

Guarda-redes: Manuel Neuer.

Defesa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Médios: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Avançados: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (O Fenómeno).

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