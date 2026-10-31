Em entrevista à France Football, coorganizadora da eleição da Bola de Ouro, o jogador de 33 anos falou abertamente sobre seu início difícil no Tottenham Hotspur. "Durante os períodos em que fui emprestado, tive dúvidas", admitiu Kane. Em 2004, ele deixou as categorias de base do Watford para se juntar ao Tottenham. Seis anos depois, chegou ao elenco profissional. A ascensão esperada, porém, não veio de imediato. Em vez disso, o atacante foi emprestado várias vezes nos três anos seguintes, para Leyton Orient, Millwall, Norwich City e Leicester City.

Em 2013, Kane finalmente voltou ao norte de Londres. Embora o Tottenham cogitasse emprestá-lo novamente, o atacante estava determinado a se firmar dessa vez e recusou outra transferência. "Senti que havia chegado o momento certo de dar o próximo passo", recordou. Ao mesmo tempo, sabia o quanto estava em jogo: "Se eu não conseguisse me firmar naquela época, tinha medo de continuar sendo emprestado e, por fim, ser vendido."

Quando Harry Kane estreou pelo Tottenham Hotspur?

Sob o comando do técnico Tim Sherwood, que havia assumido o Tottenham no início de 2014, Kane finalmente recebeu sua chance. E soube aproveitá-la de imediato: marcou contra o Sunderland em sua primeira partida na Premier League sob o comando de Sherwood. Foi quando tudo começou a dar certo. "Eu sabia que tinha aproveitado aquela oportunidade", relembrou o capitão da seleção inglesa. Nos anos seguintes, ele se tornou uma verdadeira lenda do clube. Ao todo, Kane marcou 280 gols e deu assistências para outros 63 em 435 partidas oficiais pelo Tottenham.

Mesmo assim, a conquista de um título não veio em Londres. Essa espera só terminou após sua transferência para o Bayern de Munique no verão de 2023, pela qual o clube alemão pagou cerca de 95 milhões de euros. Desde então, Kane conquistou com o Bayern duas vezes o Campeonato Alemão, uma vez a Copa da Alemanha e duas vezes a Supercopa da Alemanha. Agora, alcançou seu maior feito individual até o momento com a Bola de Ouro. Para isso, foi decisiva sua temporada excepcional de 2025/26, na qual marcou impressionantes 61 gols em partidas oficiais pelo clube mais vezes campeão da Alemanha. Na segunda-feira, ele foi premiado em Londres como o melhor jogador de futebol do mundo.

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Kane também deixou claro o quanto essa homenagem significa para ele: "Vivemos em uma época em que prêmios assim são importantes para as pessoas e influenciam a percepção que elas têm da qualidade de um jogador. Ninguém jamais poderá tirar de mim este momento ou esta temporada. Acho que, com títulos como este, você conquista o respeito dos outros e dos torcedores. Disso não há dúvida."

Kane também mantém um nível parecido na temporada atual. Após 12 partidas oficiais, já soma dez gols e sete assistências. No sábado, terá a próxima oportunidade de marcar gols e dar assistências no clássico da Bundesliga contra o Borussia Dortmund (18h30).