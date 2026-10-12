"Eu... eu... eu": lenda da França critica Mbappé por causa da Bola de Ouro

Com a aproximação do anúncio do vencedor da Bola de Ouro, a polêmica em torno de Kylian Mbappé ganhou força, depois que Jean-Pierre Papin, vencedor do prêmio em 1991, dirigiu críticas duras ao capitão da seleção francesa, manifestando seu descontentamento com a postura midiática do jogador na disputa pelo prestigiado troféu individual.

Papin reconheceu o potencial excepcional de Mbappé e seus números recordes, mas criticou o que considerou um foco excessivo em si mesmo, afirmando que conquistar a Bola de Ouro não depende da avaliação que o jogador faz de si próprio, e sim de critérios variados definidos pelos votantes.

O ídolo do futebol francês disse, em declarações divulgadas pelo site francês "Foot Mercato": "Eu admiro muito o Kylian, ele tem números recordes, mas em determinado momento tudo passa a ser eu, eu, eu e mais eu. O vencedor da Bola de Ouro é definido pelos outros".

Papin acrescentou que as declarações anteriores de Mbappé sobre merecer o prêmio passaram dos limites aceitáveis para ele, explicando: "Em certo momento, ele disse que ninguém além dele merecia a Bola de Ouro. Isso foi demais para mim, demais mesmo".

O ex-astro do Marselha encerrou suas críticas destacando que a Bola de Ouro se baseia em um conjunto de critérios, e considerou que Mbappé cumpre vários deles, mas a imagem que ele transmite de si mesmo não ajuda sua situação na corrida pelo prêmio. Ele também revelou que sua preferência nessa disputa é o inglês Harry Kane.