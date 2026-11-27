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Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, e Christoph Freund, diretor esportivo do clube, enfatizaram que as crises e os assuntos levantados fora de campo não vão afetar a concentração do time e garantiram que a prioridade no momento é a preparação para o próximo confronto, contra o Hamburgo, neste sábado, pela 11ª rodada da Bundesliga.

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As declarações da dupla acontecem em meio a um clima de polêmica dentro do clube bávaro , por causa da evolução do quadro neurológico de Jamal Musiala, que o levou a sofrer duas crises convulsivas durante a pré-temporada, além das críticas de Joshua Kimmich à forma como a diretoria do clube vem conduzindo o caso, que, segundo ele, não está à altura do Bayern de Munique.

A posição de Kimmich veio após a derrota do time para o Lille por 2 a 1, no meio da semana, pela Champions League, em resposta a declarações anteriores de Karl-Heinz Rummenigge, ex-CEO e atual membro do conselho de supervisão, que havia sugerido renegociar o contrato de Musiala de acordo com o seu estado de saúde.

A vida pessoal do goleiro Manuel Neuer também tem recebido grande atenção da imprensa na Alemanha, depois da divulgação de reportagens sobre o fim do seu casamento, outro assunto que cerca o clube neste momento.

Kompany não aceitou que esses temas sejam vistos como fonte de distração para o time. Na entrevista coletiva antes do duelo contra o Hamburgo, seu ex-clube, ele afirmou, segundo o site ESPN: "Tenho que decepcioná-los, nem todo mundo está ocupado com essas coisas. Isso não significa que eu seja ingênuo ou que não entenda o que acontece no mundo, mas, para nós, o que importa é o jogo do Bayern contra o Hamburgo. É nisso que posso influir, e esse é o nosso foco".

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E acrescentou: "Não tenho muito tempo para lidar com todas as outras coisas. Peço desculpas, mas não posso ajudá-los com essas histórias".

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Sobre as declarações de Kimmich, que usa a braçadeira de capitão na ausência de Neuer, lesionado, o técnico belga disse: "Não posso ajudá-los com esses assuntos agora. Temos o nosso próprio mundo, e vai continuar assim. Isso não quer dizer que a gente só fique se aplaudindo dentro do grupo. Conversamos com franqueza uns com os outros, inclusive sobre as coisas que não foram boas".

E prosseguiu: "Mas eu protejo esse espaço. Tento dar o exemplo com as minhas atitudes e, se eu entrar agora na discussão de outros temas, não estarei dando esse exemplo. A minha prioridade é o jogo contra o Hamburgo".

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Freund, por sua vez, garantiu que o clube não pretende aplicar nenhuma punição a Kimmich pelas declarações recentes e destacou que a diretoria nem sequer discutiu o assunto.

"Não conversamos sobre isso, e uma multa nunca esteve em pauta. Agora estamos olhando para a frente", disse Freund.

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Endossando as palavras de Kompany, ele completou: "Posso repetir muito do que o Vinnie (Kompany) disse. Nas últimas semanas, houve ampla cobertura da imprensa sobre esses assuntos, mas estamos passando por um momento difícil no aspecto esportivo e temos outras questões para resolver".

Freund também comentou a situação pessoal de Neuer, explicando que o goleiro vive uma fase difícil, principalmente depois da lesão mais recente, mas que se beneficiou de ficar afastado por algum tempo.

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"É claro que ele está passando por um período difícil na vida, especialmente com a lesão recente. Ele quer estar com o time o máximo possível, mas ter um tempo para descansar foi bom para ele", afirmou.

O diretor esportivo ressaltou que o clube não deseja comentar detalhes da vida pessoal do goleiro: "As outras questões dizem respeito à vida privada do Manu, e não quero comentá-las".

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No aspecto esportivo, o Bayern de Munique atravessa um momento complicado depois do empate em casa contra o Colônia na rodada passada, resultado que lhe custou a liderança da Bundesliga para o Borussia Dortmund, que agora está dois pontos à frente.

O time bávaro também sofre com os desfalques de Harry Kane e Michael Olise, ambos lesionados, mas Kompany se mostrou confiante na capacidade da equipe de superar a fase atual e recuperar a força ofensiva.

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"Estamos passando por um momento difícil agora, mas também vamos chegar a uma fase em que conseguiremos pressionar forte e marcar seis ou sete gols, e aí a sorte não estará do lado dos adversários", disse o técnico belga.

Ele encerrou dizendo: "Talvez, no fim, sejamos gratos por esta fase, porque ela nos deixou mais fortes, e é isso que esperamos que aconteça".