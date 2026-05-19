Endrick projeta parceria com Neymar na Copa do Mundo: "Nos faz sonhar com o título"

Endrick não escondeu a empolgação ao falar sobre a possibilidade de dividir o ataque da seleção brasileira com Neymar na Copa do Mundo de 2026. Em entrevista à ESPN, o atacante do Lyon destacou a expectativa em torno da equipe comandada por Carlo Ancelotti e afirmou que a presença do camisa 10 do Santos aumenta ainda mais a confiança do elenco para a disputa do torneio sediado na América do Norte.

“Feliz demais. Não tem como não ficar. Ver o país inteiro assistindo. Ver que confiam em nós. Agora, temos que dar o máximo para retribuir isso”, afirmou o atacante ao comentar a repercussão da convocação.

O jogador também citou a homenagem publicada pelo Palmeiras, seu ex-clube, nas redes sociais e falou sobre a emoção vivida ao lado da esposa neste momento especial da carreira.

“Estou tentando ler tudo, mas ainda não consegui. Graças a Deus, eu e minha esposa ainda estamos recebendo muitas mensagens. Vi que o Palmeiras publicou um vídeo também. Foi bem legal”, contou.

Ao falar especificamente sobre Neymar, Endrick ressaltou o quanto a presença do craque pode transformar o setor ofensivo da seleção. O atacante afirmou que atuar ao lado do camisa 10 representa uma oportunidade de potencializar diferentes características dentro de campo e reforçou a confiança no sonho do hexacampeonato.

"Ele vai dar muitas variações no ataque. Tem muita técnica. Confunde o marcador driblando. Também finaliza muito bem. Quando estivermos juntos em campo, é explorar o melhor de cada um. Essas combinações de jogadores diferentes é que vão nos fazer sonhar com título”, declarou.

Endrick garantiu sua vaga na Copa do Mundo após uma mudança decisiva na carreira. Sem sequência no Real Madrid, o atacante optou por uma transferência por empréstimo ao Lyon, da França, durante a temporada europeia, movimento que acabou sendo fundamental para recolocá-lo em evidência no ciclo do Mundial.

Com 8 gols e 7 assistências em 24 jogos, números que o colocam como o destaque da equipe francesa na temporada, Endrick carimbou seu passaporte não só para a Copa do Mundo como também de volta ao Real Madrid, que já afirmou que conta com o retorno do atacante de 19 anos para a temporada 2026/27.

A seleção brasileira se apresenta no dia 27 de maio, na Granja Comary, para iniciar os treinamentos e a preparação para o torneio. Antes da estreia na Copa do Mundo de 2026, contra o Marrocos, no dia 13 de junho, a equipe de Carlo Ancelotti terá dois amistosos: o primeiro contra o Panamá, no dia 31 de maio, às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã; e o segundo contra o Egito, no dia 6 de junho, às 19h (horário de Brasília), no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos.