O diretor de contratações do Lyon, Matthieu Louis-Jean, confirmou que Endrick retornará a Madri neste verão, encerrando sua impressionante passagem de cinco meses pela França. O atacante de 19 anos chegou ao Lyon em janeiro por um contrato de curta duração, sem opção de compra, e embora o clube tenha ficado muito satisfeito com seu desempenho, a realidade financeira e contratual impede que uma permanência definitiva ou prolongada seja considerada.

Em declarações à imprensa após a última partida do Lyon na temporada, uma derrota por 4 a 0 em casa para o Lens, Louis-Jean abordou a possibilidade de manter o astro brasileiro. “Sim, gostaríamos de mantê-lo, mas, no momento, isso parece muito improvável”, admitiu. “Isso faz com que você queira prorrogar o contrato dele. É possível? Isso é outra questão. Foi um empréstimo muito bom para o Endrick; ele se divertiu muito aqui. Ele tem sido surpreendente, incrível na maneira como se adaptou. Ele já fala francês, o que é incrível. É um bom rapaz.”