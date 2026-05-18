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"Acabou" - O diretor do Lyon confirma que Endrick volta ao Real Madrid após uma "incrível" passagem por empréstimo
Diretor de recrutamento confirma saída
O diretor de contratações do Lyon, Matthieu Louis-Jean, confirmou que Endrick retornará a Madri neste verão, encerrando sua impressionante passagem de cinco meses pela França. O atacante de 19 anos chegou ao Lyon em janeiro por um contrato de curta duração, sem opção de compra, e embora o clube tenha ficado muito satisfeito com seu desempenho, a realidade financeira e contratual impede que uma permanência definitiva ou prolongada seja considerada.
Em declarações à imprensa após a última partida do Lyon na temporada, uma derrota por 4 a 0 em casa para o Lens, Louis-Jean abordou a possibilidade de manter o astro brasileiro. “Sim, gostaríamos de mantê-lo, mas, no momento, isso parece muito improvável”, admitiu. “Isso faz com que você queira prorrogar o contrato dele. É possível? Isso é outra questão. Foi um empréstimo muito bom para o Endrick; ele se divertiu muito aqui. Ele tem sido surpreendente, incrível na maneira como se adaptou. Ele já fala francês, o que é incrível. É um bom rapaz.”
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Um impacto imediato na Ligue 1
As estatísticas de Endrick durante sua breve passagem pela região do Ródano falam por si. Em apenas 21 partidas em todas as competições, o jovem brasileiro marcou oito gols e deu oito assistências, provando ser um dos jogadores mais produtivos do campeonato desde o início do ano.
Louis-Jean elogiou a contribuição do jovem para a recuperação da equipe no final da temporada. “Ele nos trouxe muito em um tempo muito curto. Ele cumpriu o que esperávamos dele. É um jogador jovem que vai melhorar, e espero que ele vá para a Copa do Mundo e tenha uma ótima Copa do Mundo. Foi um bom tempo juntos. Agora, será que vai continuar? Hoje, acabou, sim.”
Sentimentos pessoais e fé
O próprio jogador já havia expressado sua satisfação no Estádio Groupama, deixando a porta aberta para um possível retorno, caso as circunstâncias permitissem. Após uma recente vitória sobre o Rennes, Endrick falou sobre seu futuro com serenidade, colocando o rumo de sua carreira nas mãos de um poder superior. Sua conexão com a torcida do Lyon ficou evidente durante sua substituição final contra o Lens, quando foi recebido com uma ovação de pé.
Refletindo sobre sua passagem pela França, Endrick declarou anteriormente: “Vivo um dia de cada vez. Hoje foi ótimo, estou muito feliz com isso. Estou muito feliz aqui, há um bom time, uma boa comissão técnica, bons companheiros. Estou indo muito bem, não sei o que vai acontecer. Estou sempre com Deus. O que quer que Deus me diga, eu farei. Se eu tiver que ficar em Lyon, ir para Madri, farei o que Deus me disser. Vou esperar para ver o que Deus me diz. Mas estou muito feliz.”
- AFP
Os preparativos do Lyon para a Liga dos Campeões
Com a saída de Endrick, o Lyon precisa agora voltar sua atenção para um verão agitado e para o desafio das eliminatórias da Liga dos Campeões. Tendo garantido o quarto lugar na Ligue 1, o clube enfrenta um início antecipado da próxima temporada. Louis-Jean confirmou que a equipe de contratações já está trabalhando em conjunto com o técnico Paulo Fonseca para identificar substitutos e reforçar o elenco para a competição europeia.
“Estamos nos preparando, já começamos a trabalhar”, disse ele. “Vai ser complicado porque os jogos de alto nível estão chegando muito rápido. Já começamos a trabalhar com o Paulo (Fonseca) e o Benjamin (Charier) em relação aos jogadores que poderiam se juntar a nós. Vamos assimilar esta temporada, que foi muito boa para nós; estamos orgulhosos do que conquistamos.”