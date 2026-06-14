Em vídeo... Gol de Musiala abala o Real Madrid na Copa do Mundo

Jamal Musiala, estrela da seleção alemã, participou da goleada na partida da Mannschaft contra a seleção de Curaçao, na noite de domingo, no Estádio NRG, pelo Grupo 5 das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que está sendo disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Musiala conseguiu marcar o quarto gol da seleção alemã no início do segundo tempo, mais precisamente aos 47 minutos, depois de receber um passe excelente de Joshua Kimmich, antes que a bola chegasse até ele dentro da área, para chutar com força com o pé esquerdo para dentro do gol, marcando mais um gol em uma noite que testemunhou um claro domínio alemão.

O impacto de Musiala não se limitou apenas a ampliar a vantagem de sua seleção, mas seu gol também teve um valor histórico, já que a rede francesa “Stats Foot” revelou que o gol marcado pelo jogador do Bayern de Munique elevou a contagem dos jogadores do clube bávaro para 80 gols na história da Copa do Mundo.

Com isso, o Bayern de Munique tornou-se o clube que mais contribuiu com gols na história da Copa do Mundo por meio de seus jogadores, superando o recorde anterior, que pertencia ao Real Madrid com 79 gols.

O Grupo E conta ainda com as seleções do Equador e da Costa do Marfim, em um grupo que apresenta um claro desequilíbrio em termos de experiência e história no futebol entre as seleções participantes, o que aumenta a importância da disputa pelas duas vagas para a próxima fase do torneio.