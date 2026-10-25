Seguem as especulações sobre quem será o vencedor da Bola de Ouro de 2026, antes da cerimônia marcada para a noite de amanhã, segunda-feira, em Londres, em meio a uma disputa que inclui Kylian Mbappé, Lamine Yamal e Harry Kane, além de Ousmane Dembélé, que busca manter o troféu.

Segundo informou a rede francesa "RMC", a identidade do vencedor é conhecida por um número extremamente reduzido de pessoas, uma vez que, desde 2024, foi abolida a prática de informar os jogadores sobre os resultados da votação antecipadamente, para garantir que o nome do vencedor permaneça em segredo até o momento do anúncio oficial.

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As últimas declarações de Mbappé, sobre sua ambição de vencer a Bola de Ouro, levantaram questionamentos sobre a possibilidade de sua campanha midiática influenciar os votantes. No entanto, Pascal Ferré, ex-presidente do prêmio, pôs em dúvida o grau de influência dessas declarações, considerando que a decisão cabe aos jornalistas votantes, e não às torcidas.

Atualmente, a grande notícia é conhecida por apenas cerca de 5 pessoas, segundo Ferré, que acrescentou: "Como manter a identidade do vencedor oculta? Acredito que o segredo bem guardado é aquele compartilhado com o menor número possível de pessoas. Depois, há pequenos truques e métodos simples".

E prosseguiu: "Meu método era deixar classificações falsas circularem na redação da France Football, para alimentar as redes sociais, e isso me fazia rir. No momento atual, não deve haver mais do que 5 pessoas cientes do nome do vencedor".

"Não merece"

Por sua vez, Jérôme Rothen, analista da "RMC", considera que Mbappé não merece o prêmio, do seu ponto de vista, apontando que a ausência de títulos coletivos representa um fator negativo, apesar dos números de gols do jogador do Real Madrid.

Em contrapartida, Harry Kane recebeu atenção depois de marcar 73 gols na temporada passada, sendo 61 deles pelo Bayern de Munique, enquanto Lamine Yamal se destacou graças a suas atuações pelo Barcelona e aos 16 gols que marcou no Campeonato Espanhol na temporada 2025-2026, além de seu papel na conquista da Copa do Mundo pela Espanha, de acordo com o relatório.

Nos últimos dias, a plataforma "X" viu a disseminação de vazamentos falsos, que alegavam revelar a ordem dos candidatos, entre eles imagens forjadas de conversas, mensagens e listas que colocavam Mbappé ou Kane na liderança.

Uma fonte a par do assunto descreveu esses vazamentos como impossíveis, considerando-os parte das especulações habituais que antecedem o anúncio do vencedor.



