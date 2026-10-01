Ele ainda tem contrato com o Bayern de Munique: flop do Bayern também poderia ter se transferido para o Barça

"De fato, houve a possibilidade de eu me transferir para o Barça. Houve contatos", revelou Zaragoza agora à rádio espanhola Cadena SER. Na época, o driblador vinha de um forte semestre pelo Granada, entre outras coisas brilhando em um empate por 2 a 2 contra o Barça em outubro de 2023, com dois gols. Depois disso, os catalães procuraram Zaragoza, que, no entanto, decidiu pelo Bayern.

Olhando em retrospecto, não foi uma boa escolha, afinal o espanhol já não tem futuro em Munique e disputou apenas sete jogos oficiais pelo FCB.

"Foi um passo importante. […] Eu tinha 20 anos e nunca havia saído da minha zona de conforto – a língua, o clima", destacou Zaragoza e, ainda assim, vê de forma positiva sua decisão daquela época: "Isso me ensinou muita coisa. Nunca vou me arrepender."

Até quando Bryan Zaragoza tem contrato com o Bayern de Munique?

Oficialmente, o jogador de 25 anos ainda tem contrato com o Bayern, onde seu vínculo vai até 2029. Isso, no entanto, se deve simplesmente ao fato de o FCB não ter conseguido encontrar, nas últimas janelas de transferências, um clube que contratasse Zaragoza em definitivo. Por isso, ele vem sendo emprestado desde o verão de 2024, atualmente, desde o fim de agosto, ao Espanyol Barcelona.

"Quero estar em um lugar onde eu possa ser feliz e aproveitar. Quando me divirto, também entrego meu desempenho", ressaltou Zaragoza, que no Espanyol até aqui, porém, foi na maioria das vezes apenas opção no banco. Para aumentar suas chances de que o Espanyol exerça no próximo verão a opção de compra acertada com o Bayern, Zaragoza certamente ainda precisa evoluir nos próximos meses.

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