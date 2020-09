Dzeko, o novo companheiro de Cristiano Ronaldo no ataque da Juventus

O bósnio vai assinar um contrato de duas temporadas com a Velha Senhoras, após cinco anos na rival Roma

A já tem um companheiro de ataque para Cristiano Ronaldo. O bósnio Edin Dzeko está próximo de ter o seu acerto oficializado e trocar a pela Velha Senhora, como reforço para Andrea Pirlo.

Depois de uma longa procura, a Juve parece ter achado o seu homem. Com cinco anos de experiência na , vestindo a camisa da Roma, aos 34 anos Dzeko será bianconero.

O atacante chega a Turim para a realização dos exames médicos já nas próximas e, tudo correndo bem, vai assinar um contrato de duas temporadas com a Juventus, por € 7,5 milhões (R$ 45 milhões) anuais. Enquanto isso, a Roma recebe € 16 milhões (r$ 96,2 milhões) pela venda daquele que tem sido seu capitão e principal jogador nas últimas campanhas.

A expectativa é de que Dzeko já esteja à disposição de Pirlo na estreia da Velha Senhora no Campeonato Italiano 2020/21, no próximo domingo (20), contra a , ou o quanto antes, podendo já estar em campo contra o seu furto ex-time, no dia 27 de steembro.

Entre os 106 gols que o atacante marcou pela Roma, 26 foram em campeonatos europeus, enquanto 78 foram na Serie A, além de tantas outras participações importantes para finalizações de seus companheiros. A saída de Dzeko só foi possível graças à chegada iminente do polonês Arkadiusz Milik à equipe da capital italiana.

Antes de Dzeko, a Juve mirou vários outros nomes do futebol para assumir a difícil tarefa de ser companheiro de Ronaldo. Olivier Giroud, Álvaro Morata, Edinson Cavani e Luis Suárez foram os que ganharam mais forças, com o último ainda sendo possível, porém com baixas chances devido a problemas no passaporte.

O atacante ser;a o terceiro bósnio da história da Juventus. Antes dele já defenderam a Velha Senhora Brazzo Salihamidzic e Miralem Pjanic, amigo e companheiro de seleção de Dzeko, que acaba de deixar os Bianconeri em troca de meio-campo com Arthur, que chegou do Barcelona, como o primeiro reforço da temporada.