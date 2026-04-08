Duplo aviso para o Bayern de Munique... A defesa do Real Madrid estará “mais forte” na partida de volta

O Real Madrid teve dificuldades na defesa durante a derrota por 2 a 1 em casa (no Santiago Bernabéu), na terça-feira passada, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique.

Mas as coisas podem melhorar para o time merengue na partida de volta, marcada para a próxima quarta-feira na Allianz Arena, segundo reportagem da imprensa espanhola.

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O jornal espanhol “AS” destacou que o lateral-esquerdo francês, Ferland Mendy, retornará à escalação, o que reforçará o equilíbrio defensivo e dará ao Real Madrid uma arma importante para neutralizar o perigo do ataque do Bayern.

O espanhol Álvaro Carreras, outro lateral-esquerdo do Real Madrid, não teve um bom desempenho diante do ataque bávaro durante a partida de ontem, especialmente contra o perigoso ponta-direita Michael Olise.

Além disso, o zagueiro brasileiro Éder Militão está prestes a liderar a defesa do Real Madrid na partida de volta, após uma clara melhora em sua preparação física, em meio a grande confiança da comissão técnica.

O retorno de Militão representa um reforço importante, pois significa maior solidez e maior capacidade de sair com a bola da defesa, algo em que o Real Madrid enfrentou grande dificuldade ontem, sob a pressão feroz dos visitantes.