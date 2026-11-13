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O grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, expressou sua insatisfação com as especulações que cercam seu futuro à frente da equipe, afirmando que os rumores levantados a seu respeito são injustos.

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A seleção da Arábia Saudita venceu a da Coreia do Sul pelo placar de 3 a 2, na partida que reuniu as duas equipes nesta sexta-feira, no estádio Jassim bin Hamad, na capital catari, Doha, em seu primeiro amistoso durante a atual data Fifa, em preparação para os compromissos que se aproximam.

A vitória é a primeira da seleção saudita sobre a sul-coreana em 21 anos, mais precisamente desde 2005, quando venceu na ida e na volta pelos placares de 2 a 0 e 1 a 0 nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006.

Desde então, as duas seleções disputaram seis partidas, nas quais a Arábia Saudita não conseguiu vencer nenhuma, já que a seleção coreana venceu dois jogos, enquanto quatro partidas terminaram empatadas, antes da vitória no jogo de hoje.

Donis comentou o resultado da partida, em declarações na coletiva de imprensa após o jogo, reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat".

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O treinador grego disse: "Decidi escolher 30 jogadores para a preparação para a Copa da Ásia, e para dar a todos os jogadores a oportunidade de mostrar suas capacidades, e estou feliz com o que vi deles; eles mostraram grande espírito de luta, tanto quem jogou dez minutos quanto quem disputou a partida inteira".

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E acrescentou: "O desempenho hoje foi excelente durante 75 minutos, e enfrentamos dificuldade no fim da partida, mas pressionamos o quanto foi possível e apresentamos uma atuação cheia de confiança".

E prosseguiu: "O verdadeiro começo sempre vem do vestiário, dando aos jogadores total confiança e reforçando a alta concentração e a comunicação entre todos".

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E continuou: "Todos os jogadores se comprometeram a aplicar as instruções táticas exigidas deles, demonstrando ao mesmo tempo um grande respeito pelo adversário".

Sobre o seu futuro, Donis disse: "Vocês sabem que sou uma pessoa franca e transmito muitas mensagens, sinto que faço parte da Arábia Saudita, e não sou apenas um treinador comum, mesmo quando era treinador dos clubes aqui".

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E acrescentou: "Depois do adiamento da Copa da Ásia, informei à minha comissão técnica que o nosso contrato termina antes da nova data do torneio, então alguns circularam nomes de grandes treinadores, e esses são rumores absolutamente inúteis".

E complementou: "Mesmo depois do meu retorno de Jeddah, um amigo grego em Neom me contou sobre notícias da minha demissão após a Copa do Golfo, e eis que hoje sigo com a seleção".

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E detalhou: "Os rumores não me afetam pessoalmente, mas prejudicam o vestiário, e os que estão à nossa volta compreendem a dimensão do nosso trabalho, e o que se levanta não é justo conosco".

Quanto à próxima etapa, esclareceu: "Tenho um plano pronto e constantemente preparado para a próxima etapa até a Concacaf, e inclui realizar reuniões com os clubes e focar nos jovens talentos sub-23 para continuar o crescimento e o desenvolvimento".

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E completou: "O futebol saudita possui uma nova geração que precisa de uma estratégia clara para o futuro, e mesmo que eu não seja o diretor técnico que comanda esta seleção, continuarei sempre sendo o principal apoiador da Arábia Saudita".

E concluiu: "O programa técnico que apresentei cobre a etapa até a data Fifa de março que vem, para a realização de amistosos durante ela, sendo que esse período será seguido pela fase de preparação para a nossa participação na Concacaf".