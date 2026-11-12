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Relatórios televisivos revelaram a forma que o grego Georgios Donis, treinador da seleção da Arábia Saudita, irá adotar durante o amistoso que disputará contra a seleção da Coreia do Sul.

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A seleção saudita enfrenta a congênere sul-coreana amanhã, sexta-feira, no estádio Jassim bin Hamad, na capital catari Doha, em uma partida amistosa de preparação para os compromissos que estão por vir.

A escalação prevista da seleção saudita contra a Coreia do Sul

O jornalista saudita Khaled Al-Shnaif, apresentador do programa "Dorina Ghair", afirmou que Donis já definiu, de forma quase completa, a escalação com a qual disputará a partida.

Al-Shnaif explicou que o técnico grego tem dúvidas apenas na posição de ponta-esquerda, onde pondera entre Sultan Mandash, estrela do Al-Hilal, e Ahmed Al-Ghamdi, jogador do Al-Ittihad.

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Já as outras dez posições foram dominadas, em sua maioria, pelos jogadores do Al-Hilal, que garantiram 5 vagas delas, encabeçados pelo goleiro Mohammed Al-Owais, além do zagueiro Hassan Tambakti, do lateral-esquerdo Mutaeb Al-Harbi e dos meio-campistas Mohammed Kanno e Nasser Al-Dawsari.

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Por outro lado, Abdulelah Al-Amri, jogador do Al-Nassr, atuará na zaga, e Saud Abdulhamid, estrela do Lens francês, na posição de lateral-direito.

E, no setor ofensivo, Musab Al-Juwayr, armador do Al-Qadsiah, atuará ao lado de seu companheiro de equipe Mohammed Abu Al-Shamat, atrás de Firas Al-Buraikan, atacante do Al-Ahli.

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Seleção saudita com elenco completo

A Arábia Saudita entra na partida contra a Coreia do Sul com o elenco completo, após a participação de Firas Al-Buraikan, atacante do Al-Ahli, nos treinos coletivos pela primeira vez durante a presente pausa, ontem, quarta-feira, depois de se recuperar da lesão que havia sofrido.

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Al-Buraikan ficou ausente dos treinos coletivos da Arábia Saudita durante os dois primeiros dias, em meio a uma gripe, o que gerava dúvidas sobre sua capacidade de participar da partida contra a Coreia do Sul.

Com o retorno do atacante do Al-Ahli, a seleção saudita fica sem nenhuma ausência diante da congênere coreana, especialmente porque Saud Abdulhamid, lateral-direito do Lens francês, também se juntou aos treinos pela primeira vez anteontem, terça-feira.

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Vale lembrar que a seleção saudita disputará uma nova partida amistosa no estágio de treinamento de Doha, contra a seleção do Uzbequistão, na terça-feira, dia 17 de novembro corrente.

A verdade sobre a saída de Donis da seleção saudita

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O jornalista saudita Abdulrahman Al-Humaidi, apresentador do programa "Nadina" no canal "MBC 1", havia afirmado que o técnico grego Georgios Donis deixará seu cargo de treinador da seleção saudita com 99% de probabilidade.

Donis respondeu a essas notícias em declarações ao jornal saudita "Al-Riyadiah", onde disse: "Não me importam os rumores que surgem de tempos em tempos sobre o meu futuro profissional com a seleção saudita".

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E acrescentou: "O que me importa atualmente é desenvolver a Arábia Saudita e me concentrar no trabalho. Tenho experiência para lidar com o que se fala sobre o meu futuro profissional, e darei o melhor de mim para servir ao futebol saudita".

As declarações de Donis vieram na esteira do comunicado emitido pela Federação Saudita de Futebol, segundo o canal saudita "Al-Ikhbariya", negando a possibilidade de demissão do técnico grego e reafirmando sua permanência no cargo.

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Esta passou a ser a segunda vez em que a Federação Saudita de Futebol nega as notícias sobre a saída de Donis, depois de já ter feito isso durante o mês de outubro passado.

Alguns relatos haviam afirmado que a federação saudita pretende contratar o espanhol Roberto Martínez, ex-treinador da seleção de Portugal, para comandar a Arábia Saudita na Copa da Ásia de 2027, no lugar de Donis.

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Essas notícias provocaram um clima de indignação no meio futebolístico saudita, especialmente diante da falta de tempo antes do início do torneio asiático, o que levou a federação saudita a emitir um comunicado negando o fato.

Entretanto, o adiamento da Copa da Ásia de 2027 de janeiro para dezembro do ano que vem reacendeu a polêmica sobre a possibilidade de demissão de Donis, diante da ampla disponibilidade de tempo antes do torneio.