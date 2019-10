Diego pode ser novidade no Flamengo no clássico contra o Flu

Recuperado de lesão, meia é relacionado e vira reforço rubro-negro para a reta final da temporada 2019

Com a temporada 2019 chegando ao fim, o ganhou um reforço inesperado nesse final de semana: o meia Diego está recuperado de lesão e está relacionado para o clássico contra o Fluminense neste domingo (20), pela 27ª rodada do . Ele pode entrar em campo pela primeira vez desde julho deste ano.

A notícia foi antecipada pelo próprio jogador neste sábado, pelas redes sociais. Em uma postagem, Diego tirou foto com outros jogadores do elenco do Fla, anunciando seu retorno. O jogador também passa a ser opção para o técnico Jorge Jesus na , onde o time decide vaga na grande final diante do no Maracanã, no próximo meio de semana.

Nem os mais otimistas poderiam apostar na volta do meia este ano. O camisa sofreu uma fratura com lesão ligamentar na derrota para o Emelec, ainda nas oitavas de final da Libertadores, e tinha previsão de volta aos gramados entre quatro e cinco meses depois, também, de ser submetido a cirurgia no local - o que o deixaria virtualmente fora do restante da temporada 2019.

Líder da Série A com 61 pontos, o Flamengo mede forças com o no Rio de Janeiro, a partir das 18h do horário de Brasília.