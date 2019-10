Flamengo x Fluminense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Fla-Flu será disputado neste domingo (20), pela 27ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após cinco encontros em 2019, e voltam a se enfrentar na noite deste domingo (20), às 18h (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Fluminense DATA Domingo, 20 de outubro LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Antes de encarar o pela semifinal da Libertadores, o Fla terá o clássico com o Fluminense neste domingo (20), mas engana quem pensa que o técnico Jorge Jesus irá poupar os seus jogadores.

"O Jesus tem o grupo na mão. Tem jogadores que pedem para jogar. Eu sou um desses, quero sempre jogar. Mas é claro que terá um momento que vou avisar quando precisar de um descanso. O Flamengo tem profissionais preparados para deixar todos prontos para jogar", analisou Rodrigo Caio.

A grande novidade pode ser o retorno de Diego. Recuperado de uma fratura com lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, o meia pode ser relacionado para o clássico após três meses afastado.

Sem perder há 16 jogos, o Rubro-Negro é o líder isolado do Brasileirão, com 61 pontos. Oito a mais que o , segundo colocado.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; João Lucas (Rodinei), Rodrigo Caio, Marí e Renê; Arão, Gerson, Ribeiro e Vitinho; Bruno Henrique e Gabigol

FLUMINENSE

Do outro lado, o Tricolor vem de derrota para o -PR e chega pressionado por um resultado positivo diante de seu maior rival, após a torcida vaiar seus dois principais jogadores: João Pedro e Ganso.

"É corrigir algumas coisas nesse curto espaço de tempo para domingo estarmos com a cabeça boa e forte para enfrentar mais um grande rival. Quem está aqui vai ser cobrado e tem que estar preparado para isso. O Paulo, pela experiência, consegue assimilar isso. O JP é muito novo, é tudo novo para ele. Mas vamos dar respaldo para que ele possa render como está acostumado", disse o técnico Marcão.

Para o clássico, o treinador pode realizar algumas mudanças na escalação. Wellington Nem pode ganhar uma oportunidade.

O caiu para a 14ª posição, com 29 pontos. Três a mais que o , o primeiro na zona de rebaixamento do Brasileiro

Provável escalação do Fluminense:

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Em 342 jogos entre as equipes, o Flamengo venceu em 123 oportunidades, contra 108 do Tricolor, além de 111 empates.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Fluminense 0 x 0 Flamengo Brasileirão 2019 Flamengo 1 x 1 Fluminense Carioca 2019 Fluminense 1 x 2 Flamengo Carioca 2019 Flamengo 3 x 2 Fluminense Carioca 2019 Flamengo 0 x 1 Fluminense Carioca

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Flamengo Brasileirão 13 de outubro Fortaleza 1 x 2 Flamengo Brasileirão 17 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Grêmio Libertadores 23 de outubro 21h30 (de Brasília) Flamengo x CSA Brasileirão 27 de outubro 19h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 0 Brasileirão 12 de outubro Fluminense 1 x 2 Athletico-PR Brasileirão 17 de outubro

Próximas partidas