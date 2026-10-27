De Kane a Mbappé e Yamal: cerimônia da Bola de Ouro se transforma em uma vitrine de relógios de luxo

A cerimônia da Bola de Ouro, realizada na última segunda-feira em Londres, atraiu grande atenção mundial, diante dos nomes de peso que figuraram entre os indicados aos diversos prêmios.
Enquanto o foco estava nos resultados, no comportamento das estrelas e nas reações, houve quem se interessasse por outro assunto, fora do contexto do futebol.
Uma reportagem publicada pela conta "calf" no Facebook, voltada a relógios de luxo, concentrou-se nos relógios usados pelas estrelas que apareceram na cerimônia da Bola de Ouro, apresentando detalhes minuciosos sobre eles.
E afirmou: "Alguns dos relógios que apareceram na cerimônia da Bola de Ouro. A cerimônia de premiação mais famosa do futebol reuniu alguns dos relógios mais impressionantes do mundo da alta relojoaria de luxo, incluindo relógios de marcas como Rolex, Richard Mille, Patek Philippe, Hublot, IWC e H. Moser & Cie."
A reportagem registrou os relógios usados por alguns dos presentes mais notáveis na cerimônia da seguinte forma:
Harry Kane: Rolex Cosmograph Daytona em ouro branco, com mostrador de obsidiana e safiras - referência 126599TSA
Ousmane Dembélé: Richard Mille RM 55-01, movimento de corda manual em quartzo branco TPT
Lamine Yamal: Richard Mille RM 67-01, movimento automático ultrafino em ouro rosé.
O cantor Burna Boy: Patek Philippe Nautilus Chronograph em ouro rosé - referência 5980/1R-001
Luís Figo: Hublot Classic Fusion Chronograph King Gold - referência 521.OX.1181.RX
Thierry Henry: Patek Philippe Nautilus, modificado em carbono pela DiW
Kylian Mbappé: Hublot Classic Fusion Tributo Yellow Gold - referência 262.VX.1130.RX.MDM
Rodri: IWC Portugieser Perpetual Calendar 44 "Silver Moon" - referência IW503701
Ronaldo Nazário: H. Moser & Cie. Endeavour Tourbillon Concept Vantablack — referência 1804-0403