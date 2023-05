Cuiabá x Coritiba ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (27), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Cuiabá recebe o Coritiba na noite deste sábado (27), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de vitória fora de casa no jogo anterior, o Cuiabá subiu para a 14ª posição, com 7 pontos. A equipe, que voltou a ser comandada por António Oliveira, quer continuar crescendo defensivamente. "O Cuiabá nos dois anos que está na Série A teve uma ótima defesa, uma das menos vazadas do campeonato. No primeiro ano estivemos entre as cinco melhores e no ano passado entre as dez. A gente tem que focar nisso, em não sofrer gols, porque um a gente sempre faz. Se a gente não sofrer gols, estaremos sempre mais perto de pontuar", disse o zagueiro Empereur.

Do outro lado, o Coritiba ainda busca a sua primeira vitória na competição. O Coxa é o lanterna, com 2 pontos. A equipe terá os retornos de Kuscevic, Gabriel Vasconcelos e Willian Farias. Já o meia Gabriel Silva, contratado em abril, foi relacionado pela primeira vez.

Nos últimos quatro jogos entre as equipes, o Cuiabá ganhou uma vez, o Coritiba duas, além de um empate.

Prováveis escalações

Cuiabá: Gabriel; Natanael, Henrique, Vilar e Bruno Viana; Jamerson, Bruno Gomes, Liziero e Marcelino Moreno; Kaio César e Robson.

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Bruno Viana, Kuscevic e Henrique (Vilar ou Victor Luís); Natanael, Willian Farias (Boschilia), Bruno Gomes, Liziero e Jamerson; Kaio César e Robson.

Desfalques

Cuiabá

Denilson cumpre suspensão.

Coritiba

Zé Roberto cumpre suspensão, enquanto Marcelino e Rodrigo Pinho estão no departamento médico.

Quando é?