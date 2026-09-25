Cruzeiro ganha força no mercado com jovens da base e projeta mais de R$ 300 milhões em vendas

A janela de meio de ano do Cruzeiro foi marcada por movimentações importantes e garantiu um saldo positivo para o clube. Além das novas chegadas ao elenco, a Raposa concretizou vendas e empréstimos de jogadores, enquanto viu outros jovens ganharem espaço e valorização. De acordo com o GE, internamente a expectativa é de que o clube movimente mais de R$ 300 milhões em potenciais negociações de atletas a curto, médio e longo prazo.

Entre as principais saídas recentes estão Kaiki, Christian e Kauã Prates. O lateral-esquerdo foi para o Como, da Itália, em operação avaliada em € 14 milhões, cerca de R$ 83 milhões. Christian, por sua vez, foi vendido ao Krasnodar, da Rússia, por US$ 10,5 milhões, aproximadamente R$ 54 milhões. Já Kauã Prates havia sido negociado anteriormente com o Borussia Dortmund por cerca de R$ 75 milhões, entre valores fixos e variáveis. O zagueiro Bruno Alves também deixou a Toca da Raposa por empréstimo ao Norwich City, da Inglaterra, em acordo que rende cerca de R$ 2 milhões ao Cruzeiro e pode chegar em R$ 18 milhões caso o clube inglês exerça a opção de compra.

A valorização dos jogadores formados na Toca da Raposa também é parte importante da estratégia. Otávio é o principal exemplo: revelado pelo clube, o goleiro de 20 anos ganhou espaço após a lesão de Cássio e as atuações de Matheus Cunha e se firmou na equipe principal. Após renovar o contrato, passou a ter uma pedida de pelo menos € 20 milhões, cerca de R$ 118 milhões.

Ao lado dele está Felipe Morais, meia-atacante promovido ao profissional antes de completar 18 anos e que já recebeu sondagens de clubes da Espanha e da Inglaterra. O Cruzeiro, porém, entende que o jovem ainda pode ganhar espaço e se valorizar antes de uma eventual negociação.

Entre os jovens que chegaram de outros clubes, Jonathan Jesus e Zé Lucas também aparecem como ativos com potencial de retorno financeiro. O zagueiro, que tem 80% dos direitos econômicos ligados ao Cruzeiro (e 20% ao Ceará, seu clube de origem), recebeu uma proposta de € 13 milhões da Real Sociedad, mas a Raposa estabeleceu € 20 milhões como valor para negociá-lo. Caso a operação aconteça nessa quantia, o clube ficaria com € 16 milhões, aproximadamente R$ 93 milhões.

Já Zé Lucas, volante de 18 anos contratado junto ao Sport por R$ 25,5 milhões por 60% dos seus direitos, aparece entre os jogadores sub-21 mais valorizados da América do Sul, com um estudo do CIES estimando seu valor em € 13,2 milhões, cerca de R$ 78 milhões. O meio-campista ficou no centro de uma disputa entre Cruzeiro e Flamengo pela sua contratação, mas acabou escolhendo o projeto do Cabuloso.

O Cruzeiro também vem garimpando talentos fora do Brasil com potencial de valorização. Néiser Villarreal, atacante colombiano de 21 anos contratado após ser artilheiro do da Copa do Mundo Sub-20, e Keny Arroyo, equatoriano que chegou ao clube após investimento de cerca de R$ 50 milhões, fazem parte desse projeto.

Arroyo, que tem 50% dos direitos econômicos ligados ao Cruzeiro, já recebeu sondagens do exterior e tem uma pedida na casa dos € 25 milhões. No estudo do CIES, o atacante aparece como o segundo jogador sub-21 mais valorizado da América do Sul, com valor projetado em R$ 181 milhões.

A estratégia, portanto, não passa por negociar os jovens a qualquer custo. O Cruzeiro trabalha com a possibilidade de desenvolver os atletas, aumentar a participação deles no time principal e esperar que a valorização esportiva acompanhe a financeira. A ideia da diretoria é ter paciência com os jogadores e, ao mesmo tempo, construir uma geração de ativos capaz de gerar receitas importantes no futuro, ajudando o clube avançar no projeto de autossustentabilidade.