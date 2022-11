Cristiano Ronaldo: Portugal está "blindado" na Copa contra crise no Manchester United

Em entrevista coletiva, o atacante abriu o jogo sobre as repercussões de sua entrevista dentro da seleção portuguesa

Depois da repercussão de sua entrevista ao jornalista Piers Morgan, ao seu talk-show, Cristiano Ronaldo, atacante do Manchester United e da seleção portuguesa, concedeu uma entrevista coletiva para tratar sobre suas polêmicas pré-Copa.

As polêmicas surgiram após Cristiano Ronaldo conceder uma entrevista a uma TV inglesa. Na ocasião, o jogador fez duras críticas aos dirigentes e, principalmente, ao técnico Erik ten Hag, do Manchester United.

O atacante foi direto ao ponto afirmou que nesta altura da carreira não precisa se preocupar sobre o que os outros pensam.

"Timing é sempre timing. Do vosso lado é fácil ver como podemos escolher os timings. Às vezes vocês escrevem verdades, às vezes escrevem mentiras. Não preciso de me preocupar com o que os outros pensam. Eu falo quando quero. Todos sabem quem eu sou e no que acredito. Não vai influenciar o que a seleção quer."

"Staff, roupeiros... Todos me conhecem desde os 11 anos. Todos querem muito esta competição, todos querem jogar, que é algo que gosto de ver, a ambição é muito alta. Não só este episódio que ocorreu comigo, mas outros episódios poderão abalar o próprio jogador, mas não vai abalar o plantel", afirmou o português.

Ainda na coletiva, o astro completou: "Se tivesse de demonstrar algo com 37 anos e 8 meses… Estaria preocupado. Depois do que eu já fiz e já ganhei, seria uma surpresa para mim. Claro que tenho de demonstrar o que sou ano após ano, opiniões toda a gente tem, mas será o Mundial a competição mais importante? Sim, das mais, é um sonho ganhar, mas se não ganhassem mais nenhum troféu estaria orgulhoso", disse.

Depois das repercussões da entrevista, Cristiano se apresentou na seleção portuguesa. Logo de cara, foi envolvido em uma polêmica com o meio-campista do Manchester United e compatriota, Bruno Fernandes, além de um desentendimento com João Cancelo, ao tentar apartar uma discussão com João Félix.

"Fiz uma brincadeira com ele. Chegou tarde e eu perguntei se tinha vindo de barco. E foi uma brincadeira. Fizeram uma tempestade, como foi também com o Cancelo, que estava mais em baixo, houve ali uma entrada mais ríspida entre ele e o (João) Félix e eu o puxei para cima. Mais uma polêmica. Mas estou habituado, o que gira à volta do Cristiano é sempre um debate, há sempre conversas. É normal”, completou Cristiano.

“Mas digo mais uma vez: o ambiente na seleção é excelente. O grupo está blindado. E faço um pedido: quando os próximos jogadores vierem aqui, não perguntem sempre sobre o Cristiano."

"Não falem de mim. Estou blindado. Falem de competição, falem deles. Não lhes perguntem por mim. É chato, eu, pelo menos, ficava chateado. Se me perguntassem pelo Rafa, por exemplo, não iria falar sobre isso. Se quiserem falar, perguntem coisas sobre ele e a seleção. Gostaria que fizessem isso para que a seleção fique bem", completou.

A seleção portuguesa, de Cristiano Ronaldo, está classificada no Grupo H, com Uruguai, Gana e Coreia do Sul. A estreia será na próxima quinta-feira, dia 24 de novembro, às 13h (de Brasília), contra Gana.