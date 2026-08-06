Crise precoce: 14 dias colocam Mourinho diante de um fantasma assustador

O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, enfrenta um fantasma preocupante a poucos dias do início da nova temporada, que marcará o retorno do "Special One" às competições de La Liga após um período de ausência.

Mourinho assumiu o comando do Real Madrid neste verão, e a torcida do Merengue conta muito com ele para devolver a equipe aos pódios de conquistas depois de ficar sem títulos em duas temporadas consecutivas.

O jornal "As" afirmou que a estreia de Mourinho à frente do Real Madrid não será fácil, e que a equipe estará exposta a um risco real por causa do calendário de partidas.

Real Madrid: 4 partidas em 14 dias

O jornal explicou que o Real Madrid disputará 4 partidas oficiais em apenas 14 dias, o que representa uma carga física enorme sobre os jogadores de uma equipe que passou por um período de preparação tradicional, sem excursões pelo exterior.

O que aumenta a dificuldade da missão é que alguns jogadores do Real Madrid, como Cucurella, Mbappé, Tchouaméni, Konaté e Bellingham, terão apenas cerca de uma semana para se prepararem para a primeira partida, já que se juntarão à equipe no dia 10 do mês corrente. O fantasma das lesões, após anos de caos no aspecto físico, é uma fonte de preocupação para o clube, sendo que a partida oficial de estreia será no dia 22 de agosto contra o Espanyol, e nos dias 26 e 30 de agosto a equipe receberá a Real Sociedad e o Málaga, respectivamente.

A sequência de partidas se encerrará com o confronto contra o Real Betis no próximo dia 4 de setembro.

Para enfrentar o que será uma temporada fisicamente exigente, o clube reforçou seu elenco em todas as posições. Florentino Pérez, em meio à sua campanha eleitoral, analisou a temporada passada e comentou: "O motivo da má temporada está na Copa do Mundo de Clubes; não conseguimos realizar um período de preparação adequado para a temporada, e não conseguimos nos recuperar fisicamente por disputar partidas às quartas-feiras e aos domingos semanalmente, e daí veio o grande número de lesões".

Essa foi uma das prioridades do clube durante o verão. Para resolver esse problema, o Real Madrid recorreu a Alexandre Cruzel, o renomado médico do Monaco, para tratar a crise de lesões que a equipe sofreu no ano passado: 52 lesões, sendo Asensio o primeiro a cair nesta temporada.

Um dos pedidos de Mourinho foi atendido: a presença de dois jogadores para cada posição, e assim a chegada de jogadores como Cucurella, Konaté, Dumfries, Espy e Bernardo Silva atendia às exigências do treinador. Ainda há a possibilidade de as chegadas de Diomandé e Rodri.

Mourinho sabe que a melhor forma de atender às exigências do futebol moderno é ter elencos grandes e a capacidade de rodar os jogadores sem perder a sintonia e o nível geral.

Período de preparação interno para o Real Madrid

Durante anos, o Real Madrid realizou seus campos de treinamento de preparação para a nova temporada no exterior (sendo os Estados Unidos o destino preferido nos últimos anos).

Isso lhes permitiu fortalecer a posição do Real Madrid e se afastar das pressões da capital. No entanto, isso não foi mais possível nas últimas temporadas.

No ano passado, a Copa do Mundo de Clubes atrapalhou seus planos; já neste ano, o motivo é a Copa do Mundo. Isso levou o clube a organizar sua preparação para a nova temporada da maneira tradicional, disputando partidas amistosas na Europa.

Restam 3 partidas, que serão disputadas ao longo de oito dias (8 de agosto contra o Ferencváros, 12 de agosto contra o Deportivo e 16 de agosto contra o Schalke).

Isso significa que o Real Madrid disputará sete partidas ao longo do mês de agosto, um calendário semelhante ao dos meses em que a equipe participa de várias competições (Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Liga dos Campeões da Europa).

Por isso, o esforço físico deve ser gerenciado com cuidado para evitar lesões. Huijsen, que sofre de uma distensão muscular na coxa esquerda, e Asensio, que ficará ausente por cerca de seis semanas por causa de uma lesão nos tendões do joelho, foram os primeiros a serem afastados.

Quatro partidas em 14 dias com a abertura do campeonato. Sete partidas em agosto: é assim que o novo Real Madrid, sob o comando de Mourinho, começará a temporada 2026-2027.

Um calendário de partidas desgastante que ressalta a importância do preparo físico durante o verão para alcançar o objetivo principal da temporada: vencer tudo novamente.