O goleiro belga do Real Madrid, Thibaut Courtois, não teve problemas em elogiar um dos jogadores do rival Barcelona, o craque brasileiro Raphinha.

Courtois considera que Raphinha, muitas vezes, não recebe o reconhecimento que merece, apesar de seu início forte na temporada, no qual marcou 14 gols em 8 partidas, incluindo dois hat-tricks em jogos consecutivos.

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Courtois afirmou, no programa "Radio Estadio Noche": "Gosto muito dele (Raphinha). É um jogador fundamental para o Barcelona. Nem sempre tem o reconhecimento que merece, mas é um jogador essencial para o time".

Raphinha foi decisivo no último confronto entre as duas equipes, na Supercopa da Espanha, quando marcou dois gols na vitória do Barcelona sobre o Real Madrid (3 a 2).

Apesar dos maus resultados recentes diante do rival, Courtois segue determinado a continuar conquistando títulos com o Real Madrid, e disse: "Vencemos muitas taças nos últimos 15 anos. Temos uma enorme vontade de voltar a conquistar essa mesma quantidade de taças. É isso que o Real Madrid cobra de você, e é isso que vemos todos os dias quando entramos aqui".

Courtois também elogiou o trabalho do técnico português José Mourinho, com quem já havia trabalhado na Inglaterra, destacando que o experiente treinador se tornou "mais tranquilo" em comparação ao passado.

O goleiro belga disse sobre Mourinho: "Ele está bom como era no Chelsea. Talvez com ideias diferentes, porque o futebol evoluiu desde então. Acho que ele está mais tranquilo no seu dia a dia e diante da imprensa. Mas ele ainda pressiona dentro de campo e nas reuniões, e ainda diz o que pensa na cara das pessoas".



