Coritiba x Fortaleza ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram neste domingo (23), pela segunda rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Coritiba e Fortaleza entram em campo na noite deste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Sob o comando do auxiliar Leomir de Souza, já que o técnico Antônio Carlos Zago ainda não teve seu nome publicado no BID, o Coritiba vai em busca da sua primeira vitória na competição. O Coxa vem de derrota na estreia para o Flamengo, mas teve a semana toda para se preparar para o duelo.

O Fortaleza, por sua vez, vive um bom momento na temporada. Apesar de ter empatado na primeira rodada, o Tricolor, campeão estadual, venceu o San Lorenzo fora de casa pela Copa Sul-Americana e assumiu a liderança de seu grupo.

Nos últimos 14 jogos entre as equipes, o Coritiba ganhou seis, o Fortaleza cinco, além de três empates.

Prováveis escalações

Coritiba: Gabriel Vasconcellos; Natanael, Chancellor, Kuscevic e Victor Luís (Jamerson); Liziero, Junior Urso e Bruno Gomes; William Pottker, Alef Manga e Rodrigo Pinho.

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga (Yago Pikachu), Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha e Calebe (Pochettino); Thiago Galhardo, Moisés e Lucero..

Desfalques

Coritiba

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Quando é?