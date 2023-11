Coritiba x Cruzeiro: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela 34ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo de equipes que lutam para fugir do rebaixamento, Coritiba e Cruzeiro se enfrentam na tarde deste sábado (11), a partir das 16h (de Brasília), no Durival Britto, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Empolgado pela vitória fora de casa no jogo passado, o Coritiba terá o apoio de sua torcida para buscar mais um triunfo e seguir na luta contra o descenso. O time é o 19º colocado, com 26 pontos. No entanto, caso o Coxa perca em Curitiba, estará rebaixado.

Do outro lado, o Cruzeiro também vive um drama. A Raposa vem de duas derrotas consecutivas e acabou entrando na zona de rebaixamento, ocupando o 17º lugar, com 37 pontos. O clima é tensão no clube celeste, já que torcedores foram ao CT da equipe cobrar e protestar contra atletas e diretoria.

Em 50 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 23 vitórias, contra 12 do Coritiba, além de 15 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, os times ficaram no 0 a 0.

Prováveis escalações

Coritiba: Gabriel; Natanael, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luis; Andrey (Willian Farias), Bruno Gomes e Sebastián Gómez; Marcelino Moreno, Slimani e Robson.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado, Lucas Silva e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues e Rafael Elias.

Desfalques

Coritiba

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Quando é?