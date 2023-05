Coritiba x Atlético-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram neste sábado (20), pela sétima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo reencontrar a vitória, o Coritiba enfrenta o Atlético-MG na noite deste sábado (20), no Couto Pereira, em Curitiba, às 18h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Ainda sem ganhar no campeonato e vice-lanterna com 2 pontos, o Coritiba entra em campo querendo o primeiro triunfo, além de quebrar um jejum diante do rival. Isso porque a última vez que o Coxa venceu o time mineiro foi em 11 de junho de 2016. De lá para cá, foram cinco derrotas e um empate.

Do outro lado, o Atlético-MG quer a terceira vitória seguida para dar continuidade à sua boa fase. Além disso, o Galo ganhou do Corinthians no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. "Estamos numa crescente muito boa. Esperamos manter", disse o meia Edenílson.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Coritiba venceu seis vezes, o Atlético-MG 12, além de dois empates.

Prováveis escalações

Coritiba: Gabriel Vasconcellos; Natanael, B. Viana, Henrique, Kuscevic e Victor Luís; Liziero, Bruno Gomes, Robson Fernandes e Boschillia; Rodrigo Pinho (Zé Roberto). Técnico: Antônio Carlos Zago.

Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan, Jemerson e Rubens; Otávio, Zaracho, Edenílson e Hyoran; Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

Desfalques

Coritiba

Thiago Dombroski e Willian Farias estão no departamento médico..

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?