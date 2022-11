Corinthians quer preparador físico da seleção na comissão técnica de 2023

Clube já fez contato por Fábio Mahseredjian, mas profissional só vai dar resposta depois da participação do Brasil na Copa do Mundo

O Corinthians ainda não contratou todos os integrantes para a comissão técnica de 2023, mesmo depois de anunciar Fernando Lázaro como novo treinador. O clube deseja contar com o preparador físico Fábio Mahseredjian para o próximo ano, como soube a GOAL.

O profissional não pretende se comprometer com uma nova equipe antes e nem durante a participação da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022, no Qatar. A competição começa para o time na próxima quinta-feira (24), às 16h (de Brasília), diante da Sérvia.

O Corinthians já havia feito contato com o preparador físico com o intuito de contratá-lo ao lado do técnico Tite, que deixará a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), para a vaga deixada por Vítor Pereira.

Como a comissão técnica não será mantida ao fim do trabalho — o técnico liberou os auxiliares para buscarem novos desafios —, Fábio Mahseredjian não descarta a volta ao Brasil para atuar no Parque São Jorge. Entretanto, ele só tomará uma decisão ao fim do torneio de seleções.

Mahseredjian já teve duas passagens anteriores pelo Corinthians, ambas ao lado de Tite. A primeira foi entre 2011 e 2013, quando o Timão venceu Brasileirão, Libertadores e Mundial de Clubes. A segunda ocorreu entre 2014 e 2016, quando a equipe faturou novamente o Campeonato Brasileiro.