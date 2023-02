Corinthians x Palmeiras ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16), pela nona rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Palmeiras prometem fazer um jogaço na noite desta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em clássico válido pela nona rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e do HBO Max e do Estádio TNT Sports, no streaming.

Vindo de dois tropeços, o Corinthians quer aproveitar a força de sua casa para dar uma resposta à sua torcida e se recuperar no campeonato. O Timão é o líder do grupo C, com 14 pontos. O Alvinegro terá os retornos de Cássio, recuperado de virose, e Fagner, que cumpriu suspensão no jogo passado.

"É um dos maiores clássicos do mundo, sabemos que vai ser um jogo com muita pressão dos dois lados, pois Dérbi é assim e espero que a gente saia com a vitória, que é nosso maior objetivo", disse Róger Guedes em entrevista ao site oficial do clube.

Já o Palmeiras é o único invicto no Paulistão e o melhor time do estadual até o momento, ocupando a primeira posição do grupo D, com 20 pontos. O duelo pode ser importante na história de Abel Ferreira no clube, já que uma vitória significaria de número 100 do português no comando da equipe. O Verdão tem todo o elenco à disposição para o clássico.

Prováveis escalações

Escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Roni, Du Queiroz, Renato Augusto e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto.

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Endrick e Rony.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?