Coreia do Sul x Gana: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Equipes entram em campo nesta segunda (28), querendo a vitória para seguir com chances de classificação; veja como acompanhar na TV e na internet

Lutando para seguirem vivos na disputa, Coreia do Sul e Gana se enfrentam na manhã desta segunda-feira (28), em Doha, às 10h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo H da Copa do Mundo 2022. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do FIFA+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Gustavo Villani narra, enquanto Paulo Nunes, Formiga e Sálvio Spinola comentam o jogo na TV Globo. Já no SporTV, Rogério Corrêa comanda a transmissão ao lado de Renata Mendonça, Kléberson e Janette Arcanjo.

Vindo de um empate sem gols na primeira rodada, a Coreia do Sul sabe que não pode mais desperdiçar pontos se quiser continuar na luta por uma vaga na próxima fase. Os coreanos estão na vice-liderança da chave, com 1 pontos, e não possuem problemas para o duelo desta segunda. A boa notícia é que Son recuperou a sua forma e está confirmado, ennquanto Hwang tem desconforto muscular e é dúvida para o técnico Paulo Bento, que deve repetir a escalação da estreia.

Do outro lado, Gana lamentou muito a derrota para Portugal, mas garante ter virado a página e que vai buscar um triunfo para ser uma das seleções africanas postulante às oitavas de final. Os Black Stars, apesar de não apresentarem problemas físicos no elenco, podem ir a campo com uma formação diferente na zaga, apostando em quatro defensores.

Escalações

Escalação do provável do Coreia do Sul: Seung-gyu; Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon, Jin-su; Jung, In-beom; Na, Lee, Son; Ui-jo.

Escalação do provável do Gana: Ati Zigi; Seidu, Amartey, Djiku, Baba; Partey, Abdul Samed; Bukari, Kudus, A. Ayew; Williams.

Desfalques

Coreia do Sul

Sem desfalques confirmados.

Gana

Sem desfalques confirmados.

Melhores apostas e dicas

A Coreia do Sul é favorita contra Gana nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,55 na vitória dos coreanos, $ 3,15 no empate e $ 3,05 caso os ganenses ganhem.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,47 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2,78 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se haverá gols em ambos os tempos, pagando-se $ 2,10 caso positivo, e $ 1,71 caso negativo.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo H

POS. TIME V E D SG PTS 1º Portugal 1 0 0 1 3 2º Coreia do Sul 0 1 0 0 3 3º Uruguai 0 1 0 0 0 4º Gana 0 0 1 -1 0

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da Coreia do Sul na Copa 2022

A seleção ainda não marcou gols nesta edição.

Artilheiros de Gana na Copa 2022

Ayew e Bukari: 1 gol

Coreia do Sul e Gana: Participações em Copas

A Coreia do Sul está na sua 11ª participação na Copa do Mundo - a décima vez consecutiva - e teve o melhor desempenho na edição de 2002, quando foi a quarta colocada.

Do outro lado, Gana faz sua quarta participação na Copa do Mundo (2006, 2010 e 2014). A equipe africana teve o seu melhor desempenho na edição de 2010, quando chegou às quartas de final.

Quando é?