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Hussein Hamdy
Traduzido por

Comunicado oficial da Bola de Ouro após o erro grave

L. Yamal
H. Kane
K. Mbappe
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Quem será o grande campeão?

A comissão organizadora da Bola de Ouro emitiu um comunicado para esclarecer as circunstâncias da publicação de notícias sobre a conquista do prêmio por Harry Kane, Kylian Mbappé e Lamine Yamal, poucas horas antes do início da cerimônia.

O site oficial da Bola de Ouro havia publicado três artigos, em cada um dos quais anunciava a vitória de um dos três candidatos ao prêmio.

A comissão organizadora afirmou, em seu comunicado: "Foram publicados por engano na internet relatórios de apresentação sobre alguns dos candidatos à Bola de Ouro, elaborados pelo site do prêmio. Esses artigos haviam sido escritos previamente para cada candidato, antecipando a possibilidade de sua vitória no prêmio".

E acrescentou o comunicado: "Esses artigos não revelam de forma alguma a ordem das três primeiras colocações, que permanece desconhecida de todos até o momento".

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