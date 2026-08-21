Werder Bremen enfrenta o RB Leipzig no sábado, 5 de setembro de 2026, no Weser Stadium, em Bremen.
O jogo no início da temporada dá ao Werder Bremen a chance de somar pontos cruciais em casa, enquanto o RB Leipzig busca ganhar embalo logo no começo da campanha. No confronto mais recente entre os dois pela Bundesliga, em 4 de abril de 2026, o RB Leipzig venceu o Werder Bremen por 2 a 1 no Weser Stadium.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Werder Bremen x RB Leipzig, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Werder Bremen x RB Leipzig pela Bundesliga?
Werder Bremen x RB Leipzig começa no Wohninvest Weserstadion, em Bremen. Consulte a programação local para confirmar o horário de início na sua região.
Como comprar ingressos para Werder Bremen x RB Leipzig pela Bundesliga?
Para comprar ingressos para SV Werder Bremen x RB Leipzig no Weserstadion em sábado, 5 de setembro de 2026, sem referências a plataformas secundárias ou preços, siga os processos oficiais:
1. Portal oficial de ingressos do clube
- Site do clube: Crie uma conta na bilheteria oficial do SV Werder Bremen.
- Pré-venda e prioridade para sócios: Sócios do clube e detentores de carnê de temporada recebem prioridade na distribuição durante a fase inicial de venda dos ingressos.
- Venda para o público geral: Os ingressos restantes são colocados à venda para o público geral mais perto do dia da partida.
2. Mercado secundário
- Se os lugares oficiais se esgotarem, a StubHub é o lugar para encontrar os ingressos restantes, com anúncios em várias faixas de preço e setores.
- Os ingressos móveis são transferidos instantaneamente, algo útil para uma compra de última hora perto do início do jogo.
3. Entrega de ingressos e acesso
- Ingressos digitais: As compras oficiais são entregues digitalmente como ingressos para celular ou documentos para impressão em casa.
- Entrada no dia do jogo: Os passes móveis podem ser escaneados diretamente nas catracas do Weser stadium.
Quanto custam os ingressos para Werder Bremen x RB Leipzig pela Bundesliga?
Os preços oficiais dos ingressos para os jogos do SV Werder Bremen em casa no Weserstadion variam de acordo com a categoria e o nível do assento:
Faixas estimadas de preço dos ingressos (valor de face)
- Ingressos em pé (Ostkurve / Fan Zone):
- Regular: €17 – €20
- Concessão / reduzido: €11 – €15
- Ingressos sentados (Nord, Süd, & West Tribüne):
- Categoria 1 (central / anel inferior principal): €60 – €75
- Categoria 2–3 (lateral / canto do anel superior): €40 – €55
- Categoria 4 (atrás do gol / canto superior): €30 – €38
- Setor visitante (bloco do RB Leipzig - arquibancada oeste):
- Em pé: ~€17 – €19
Werder Bremen x RB Leipzig pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Forma de Werder Bremen e RB Leipzig
Os últimos cinco jogos do Werder Bremen foram todos amistosos de pré-temporada, com uma campanha de duas vitórias, dois empates e uma derrota. A partida mais recente terminou com derrota por 1 a 0 para o Auxerre em 15 de agosto. Antes, durante o verão, empatou duas vezes com o Paderborn, com ambos os jogos terminando em 2 a 2, e venceu o Energie Cottbus, marcando quatro gols fora de casa, além do Bochum, por 2 a 0. Ao longo desses cinco jogos, o Bremen marcou oito gols e sofreu cinco.
A forma do RB Leipzig na pré-temporada conta uma história mista. Seus cinco amistosos renderam três vitórias e duas derrotas, sendo a mais recente uma derrota por 3 a 1 para o Bayern de Munique em 15 de agosto, na Telekom Cup. Também perdeu por 2 a 0 para o Leeds United no início de agosto. Pelo lado positivo, o Leipzig venceu o SC Verl por 4 a 0, seu resultado mais convincente do verão, e conquistou vitórias apertadas sobre Ingolstadt e VSG Altglienicke. O Leipzig marcou oito gols nesses cinco jogos e sofreu cinco.
Werder Bremen x RB Leipzig: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses dois clubes pela Bundesliga aconteceu em 4 de abril de 2026, quando o RB Leipzig venceu por 2 a 1 no Wohninvest Weserstadion. Nos últimos cinco confrontos pela Bundesliga, o Leipzig tem o retrospecto mais forte, com três vitórias contra nenhuma do Bremen, além de dois empates. O Leipzig marcou 11 gols nesses cinco jogos, contra quatro do Bremen, o que reforça seu domínio nos confrontos diretos recentes.
Confrontos
Classificação de Werder Bremen e RB Leipzig
Na atual tabela da Bundesliga, o Werder Bremen está em 18º, enquanto o RB Leipzig ocupa a 14ª posição.
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