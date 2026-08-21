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Como comprar ingressos para Werder Bremen x RB Leipzig: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Werder Bremen encara o RB Leipzig na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

Werder Bremen enfrenta o RB Leipzig no sábado, 5 de setembro de 2026, no Weser Stadium, em Bremen.

O jogo no início da temporada dá ao Werder Bremen a chance de somar pontos cruciais em casa, enquanto o RB Leipzig busca ganhar embalo logo no começo da campanha. No confronto mais recente entre os dois pela Bundesliga, em 4 de abril de 2026, o RB Leipzig venceu o Werder Bremen por 2 a 1 no Weser Stadium.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Werder Bremen x RB Leipzig, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Werder Bremen x RB Leipzig pela Bundesliga?

Werder Bremen x RB Leipzig começa no Wohninvest Weserstadion, em Bremen. Consulte a programação local para confirmar o horário de início na sua região.

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Bundesliga - Rodada 2
Wohninvest WESERSTADION

Como comprar ingressos para Werder Bremen x RB Leipzig pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para SV Werder Bremen x RB Leipzig no Weserstadion em sábado, 5 de setembro de 2026, sem referências a plataformas secundárias ou preços, siga os processos oficiais:

1. Portal oficial de ingressos do clube

  • Site do clube: Crie uma conta na bilheteria oficial do SV Werder Bremen.
  • Pré-venda e prioridade para sócios: Sócios do clube e detentores de carnê de temporada recebem prioridade na distribuição durante a fase inicial de venda dos ingressos.
  • Venda para o público geral: Os ingressos restantes são colocados à venda para o público geral mais perto do dia da partida.

2. Mercado secundário

  • Se os lugares oficiais se esgotarem, a StubHub é o lugar para encontrar os ingressos restantes, com anúncios em várias faixas de preço e setores.
  • Os ingressos móveis são transferidos instantaneamente, algo útil para uma compra de última hora perto do início do jogo.

3. Entrega de ingressos e acesso

  • Ingressos digitais: As compras oficiais são entregues digitalmente como ingressos para celular ou documentos para impressão em casa.
  • Entrada no dia do jogo: Os passes móveis podem ser escaneados diretamente nas catracas do Weser stadium.

Quanto custam os ingressos para Werder Bremen x RB Leipzig pela Bundesliga?

Os preços oficiais dos ingressos para os jogos do SV Werder Bremen em casa no Weserstadion variam de acordo com a categoria e o nível do assento:

Faixas estimadas de preço dos ingressos (valor de face)

  • Ingressos em pé (Ostkurve / Fan Zone):
    • Regular: €17 – €20
    • Concessão / reduzido: €11 – €15
  • Ingressos sentados (Nord, Süd, & West Tribüne):
    • Categoria 1 (central / anel inferior principal): €60 – €75
    • Categoria 2–3 (lateral / canto do anel superior): €40 – €55
    • Categoria 4 (atrás do gol / canto superior): €30 – €38
  • Setor visitante (bloco do RB Leipzig - arquibancada oeste):
    • Em pé: ~€17 – €19

Werder Bremen x RB Leipzig pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Werder Bremen e RB Leipzig

Os últimos cinco jogos do Werder Bremen foram todos amistosos de pré-temporada, com uma campanha de duas vitórias, dois empates e uma derrota. A partida mais recente terminou com derrota por 1 a 0 para o Auxerre em 15 de agosto. Antes, durante o verão, empatou duas vezes com o Paderborn, com ambos os jogos terminando em 2 a 2, e venceu o Energie Cottbus, marcando quatro gols fora de casa, além do Bochum, por 2 a 0. Ao longo desses cinco jogos, o Bremen marcou oito gols e sofreu cinco.

A forma do RB Leipzig na pré-temporada conta uma história mista. Seus cinco amistosos renderam três vitórias e duas derrotas, sendo a mais recente uma derrota por 3 a 1 para o Bayern de Munique em 15 de agosto, na Telekom Cup. Também perdeu por 2 a 0 para o Leeds United no início de agosto. Pelo lado positivo, o Leipzig venceu o SC Verl por 4 a 0, seu resultado mais convincente do verão, e conquistou vitórias apertadas sobre Ingolstadt e VSG Altglienicke. O Leipzig marcou oito gols nesses cinco jogos e sofreu cinco.

SVW

SVW - Sequência

BOC
V2-0
COT
V2-4
SCP
E2-2
SCP
E2-2
AJA
D0-1
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
RBL

RBL - Sequência

ATG
V1-2
FCI
V1-0
VEL
V4-0
LEE
D2-0
FCB
D3-1
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Werder Bremen x RB Leipzig: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes pela Bundesliga aconteceu em 4 de abril de 2026, quando o RB Leipzig venceu por 2 a 1 no Wohninvest Weserstadion. Nos últimos cinco confrontos pela Bundesliga, o Leipzig tem o retrospecto mais forte, com três vitórias contra nenhuma do Bremen, além de dois empates. O Leipzig marcou 11 gols nesses cinco jogos, contra quatro do Bremen, o que reforça seu domínio nos confrontos diretos recentes.

Confrontos

Werder BremenEmpateLeipzig
0
2
3
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
Leipzig badge
Leipzig
RBL
2
FJ
Bundesliga
Leipzig badge
Leipzig
RBL
2
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
FJ
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Leipzig badge
Leipzig
RBL
0
FJ
Bundesliga
Leipzig badge
Leipzig
RBL
4
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
FJ
Bundesliga
Leipzig badge
Leipzig
RBL
1
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
FJ
4Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de Werder Bremen e RB Leipzig

Na atual tabela da Bundesliga, o Werder Bremen está em 18º, enquanto o RB Leipzig ocupa a 14ª posição.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
ColôniaColôniaKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
HamburgoHamburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
MainzMainzM05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
LeipzigLeipzigRBL
00000000
15
SchalkeSchalkeS04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
StuttgartStuttgartSTU
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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