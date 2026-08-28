Como comprar ingressos para Werder Bremen x Augsburg: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Werder Bremen enfrenta o Augsburg no sábado, 19 de setembro de 2026, no Wohninvest Weserstadion, em Bremen.

O SV Werder Bremen tentará aproveitar o fator casa e somar pontos cruciais diante de sua torcida no início da campanha. O FC Augsburg viaja para o norte em busca de uma forte atuação fora de casa, com o objetivo de repetir a vitória anterior por 3 a 1 sobre o Bremen no Weserstadion, em maio de 2026.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Werder Bremen x Augsburg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Werder Bremen x Augsburg pela Bundesliga?

Werder Bremen x Augsburg começa no Wohninvest Weserstadion, em Bremen.

Bundesliga - Rodada 4 19 de set. de 2026 - 09:30 Wohninvest WESERSTADION

Como comprar ingressos para Werder Bremen x Augsburg pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para a partida da Bundesliga entre SV Werder Bremen e FC Augsburg no Weserstadion, você tem dois métodos principais:

Canais oficiais do SV Werder Bremen

Loja de ingressos do clube: Visite online o portal oficial de ingressos do SV Werder Bremen.

Prioridade para sócios: Os sócios do clube recebem acesso prioritário à venda de ingressos antes da abertura ao público geral.

Venda para o público geral: Os ingressos restantes são disponibilizados ao público pouco depois de a janela de pré-venda para sócios ser encerrada.

Troca oficial de ingressos (Zweitmarkt): Se a partida estiver esgotada, confira o mercado secundário oficial de ingressos do Werder Bremen em seu site, onde os detentores de carnês revendem seus assentos pelo valor de face.

Plataformas secundárias de ingressos

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, plataformas secundárias como a StubHub listam revendas disponíveis. Os preços nessas plataformas variam de acordo com a demanda e a localização do assento.

Quanto custam os ingressos para Werder Bremen x Augsburg pela Bundesliga?

Os preços oficiais de face dos ingressos para os jogos do SV Werder Bremen em casa no Weserstadion dependem da categoria do assento e da faixa de preço da partida:

Preços oficiais de face dos ingressos

Ingressos de pé (Ostkurve / Fan Block): €17 – €20 (tarifas concessionadas/reduzidas: €11 – €15)

Categoria 4 (cantos superiores / atrás dos gols): €30 – €38

Categoria 2–3 (laterais e setores superiores): €40 – €55

Categoria 1 (central inferior e setores principais): €60 – €75

Preços do mercado secundário

Se a compra for feita por meio da troca oficial de ingressos do Werder Bremen (Zweitmarkt), os ingressos são revendidos pelo valor de face original, mais uma taxa de processamento de 10%.

Em plataformas secundárias de ingressos como a StubHub, os preços de revenda para esta partida específica normalmente começam em torno de €40 a €67 para assentos básicos, com lugares de categorias superiores chegando a €100+ , dependendo da demanda.

Werder Bremen x Augsburg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Werder Bremen e Augsburg

O Werder Bremen chega para este confronto com uma campanha de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o SK Hansa Lueneburg pela DFB-Pokal, em 22 de agosto. Antes disso, o Bremen empatou duas vezes com o Paderborn, ambas por 2 a 2, e sofreu uma derrota por 1 a 0 em amistoso contra o Auxerre. A equipe também venceu o Energie Cottbus por 4 a 2 fora de casa na pré-temporada. O Bremen marcou nove gols nesses cinco jogos e sofreu seis.

O Augsburg chega com três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Energie Cottbus fora de casa pela DFB-Pokal, em 22 de agosto. A equipe também venceu o Sassuolo por 3 a 2 e goleou o Schwaz por 15 a 0 em amistosos de pré-temporada. As derrotas vieram contra o Leeds United, que venceu por 4 a 0, e o Bournemouth, que triunfou por 5 a 2. O Augsburg marcou 20 gols nesses cinco jogos e sofreu sete.

Werder Bremen x Augsburg: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em 2 de maio de 2026, quando o Augsburg venceu o Werder Bremen por 3 a 1 em uma partida da Bundesliga no Wohninvest Weserstadion. Antes disso, as equipes empataram por 0 a 0 quando o Augsburg recebeu o Bremen em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela Bundesliga, o Augsburg leva vantagem, com três vitórias contra uma do Bremen, além de um empate. O Augsburg marcou oito gols nesses cinco jogos, enquanto o Bremen fez cinco.