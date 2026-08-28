Como comprar ingressos para Werder Bremen x Augsburg: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Werder Bremen enfrenta o Augsburg no sábado, 19 de setembro de 2026, no Wohninvest Weserstadion, em Bremen.
O SV Werder Bremen tentará aproveitar o fator casa e somar pontos cruciais diante de sua torcida no início da campanha. O FC Augsburg viaja para o norte em busca de uma forte atuação fora de casa, com o objetivo de repetir a vitória anterior por 3 a 1 sobre o Bremen no Weserstadion, em maio de 2026.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Werder Bremen x Augsburg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Werder Bremen x Augsburg pela Bundesliga?
Werder Bremen x Augsburg começa no Wohninvest Weserstadion, em Bremen.
Como comprar ingressos para Werder Bremen x Augsburg pela Bundesliga?
Para comprar ingressos para a partida da Bundesliga entre SV Werder Bremen e FC Augsburg no Weserstadion, você tem dois métodos principais:
Canais oficiais do SV Werder Bremen
- Loja de ingressos do clube: Visite online o portal oficial de ingressos do SV Werder Bremen.
- Prioridade para sócios: Os sócios do clube recebem acesso prioritário à venda de ingressos antes da abertura ao público geral.
- Venda para o público geral: Os ingressos restantes são disponibilizados ao público pouco depois de a janela de pré-venda para sócios ser encerrada.
- Troca oficial de ingressos (Zweitmarkt): Se a partida estiver esgotada, confira o mercado secundário oficial de ingressos do Werder Bremen em seu site, onde os detentores de carnês revendem seus assentos pelo valor de face.
Plataformas secundárias de ingressos
- Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, plataformas secundárias como a StubHub listam revendas disponíveis. Os preços nessas plataformas variam de acordo com a demanda e a localização do assento.
Quanto custam os ingressos para Werder Bremen x Augsburg pela Bundesliga?
Os preços oficiais de face dos ingressos para os jogos do SV Werder Bremen em casa no Weserstadion dependem da categoria do assento e da faixa de preço da partida:
Preços oficiais de face dos ingressos
- Ingressos de pé (Ostkurve / Fan Block): €17 – €20 (tarifas concessionadas/reduzidas: €11 – €15)
- Categoria 4 (cantos superiores / atrás dos gols): €30 – €38
- Categoria 2–3 (laterais e setores superiores): €40 – €55
- Categoria 1 (central inferior e setores principais): €60 – €75
Preços do mercado secundário
- Se a compra for feita por meio da troca oficial de ingressos do Werder Bremen (Zweitmarkt), os ingressos são revendidos pelo valor de face original, mais uma taxa de processamento de 10%.
- Em plataformas secundárias de ingressos como a StubHub, os preços de revenda para esta partida específica normalmente começam em torno de €40 a €67 para assentos básicos, com lugares de categorias superiores chegando a €100+, dependendo da demanda.
Werder Bremen x Augsburg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Forma de Werder Bremen e Augsburg
O Werder Bremen chega para este confronto com uma campanha de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o SK Hansa Lueneburg pela DFB-Pokal, em 22 de agosto. Antes disso, o Bremen empatou duas vezes com o Paderborn, ambas por 2 a 2, e sofreu uma derrota por 1 a 0 em amistoso contra o Auxerre. A equipe também venceu o Energie Cottbus por 4 a 2 fora de casa na pré-temporada. O Bremen marcou nove gols nesses cinco jogos e sofreu seis.
O Augsburg chega com três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Energie Cottbus fora de casa pela DFB-Pokal, em 22 de agosto. A equipe também venceu o Sassuolo por 3 a 2 e goleou o Schwaz por 15 a 0 em amistosos de pré-temporada. As derrotas vieram contra o Leeds United, que venceu por 4 a 0, e o Bournemouth, que triunfou por 5 a 2. O Augsburg marcou 20 gols nesses cinco jogos e sofreu sete.
Werder Bremen x Augsburg: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu em 2 de maio de 2026, quando o Augsburg venceu o Werder Bremen por 3 a 1 em uma partida da Bundesliga no Wohninvest Weserstadion. Antes disso, as equipes empataram por 0 a 0 quando o Augsburg recebeu o Bremen em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela Bundesliga, o Augsburg leva vantagem, com três vitórias contra uma do Bremen, além de um empate. O Augsburg marcou oito gols nesses cinco jogos, enquanto o Bremen fez cinco.
Confrontos
Classificação de Werder Bremen x Augsburg
|#
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