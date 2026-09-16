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Como comprar ingressos para Union Berlin x Elversberg: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Union Berlin enfrenta o Elversberg na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

Union Berlin enfrenta o Elversberg no sábado, 10 de outubro de 2026, na MEWA Arena, em Mainz.

Em sua partida mais recente antes da pausa, em 5 de setembro, o Union Berlin sofreu uma dura derrota por 4 a 0 fora de casa para o Bayer 04 Leverkusen. Combinando a forte fase goleadora do Elversberg com a determinação do Union Berlin de defender seu território em casa, este confronto de outubro apresenta um duelo atraente entre os dois times.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Union Berlin x Elversberg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Union Berlin x Elversberg pela Bundesliga?

Union Berlin x Elversberg começa no Alte Foersterei, em Berlim, no sábado, 10 de outubro de 2026.

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Bundesliga - Rodada 5
Alte Foersterei

Como comprar ingressos para Union Berlin x Elversberg pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para a partida da Bundesliga entre 1. FC Union Berlin e SV Elversberg no Stadion An der Alten Försterei, você tem duas rotas principais, dependendo da disponibilidade:

Canais oficiais do Union Berlin

Como o estádio do Union Berlin tem capacidade relativamente pequena e um número enorme de sócios oficiais do clube, os ingressos quase sempre se esgotam primeiro pelos canais oficiais do clube:

  • Sorteio oficial de ingressos (Vereinsmitglieder):
    • As cotas de ingressos para jogos da Bundesliga em casa são liberadas primeiro para os sócios oficiais do Union Berlin por meio de um sistema de votação/sorteio no portal oficial de ingressos do clube.
    • Se você é um sócio registrado do clube, entra no sorteio de ingressos antes da partida.
  • Mercado secundário oficial de ingressos (Zweitmarkt):
    • Detentores de carnê de temporada ou sócios que não podem comparecer ao jogo colocam seus lugares de volta no mercado oficial de revenda de ingressos do Union Berlin (Zweitmarkt).
    • Esse mercado oficial abre mais perto do dia do jogo e pode ser acessado pela plataforma de ingressos do Union Berlin ou pelo aplicativo móvel oficial. Comprar aqui garante preços de face e validade oficial de entrada.
  • Venda geral ao público (Free Sale):
    • Em raras ocasiões, quando os sorteios para sócios não esgotam totalmente o estoque, os ingressos restantes entram em venda geral ao público. No entanto, para a maioria dos jogos da Bundesliga no Alte Försterei, as vendas gerais são extremamente limitadas ou indisponíveis.

Quanto custam os ingressos para Union Berlin x Elversberg pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para 1. FC Union Berlin x SV Elversberg no Stadion An der Alten Försterei variam dependendo de você comprar ingressos pelo valor de face diretamente com o clube ou por plataformas secundárias de revenda.

Preços oficiais do clube (valor de face / Zweitmarkt)

Quando comprados diretamente pelo sorteio oficial do Union Berlin ou pela revenda interna (Zweitmarkt), os preços são limitados ao valor de face:

  • Ingressos em pé (Stehplatz): € 14 – € 16 (meia-entrada em torno de € 12 – € 14,50)
  • Ingressos sentados (Sitzplatz - categorias 1 a 4): € 30 – € 48 (meia-entrada em torno de € 28 – € 46)
  • Ingressos infantis (idades de 6 a 12 anos): € 7 – € 24, dependendo do setor

Union Berlin x Elversberg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Union Berlin e Elversberg

O Union Berlin venceu um, empatou um e perdeu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma derrota por 4 a 0 para o Bayer Leverkusen pela Bundesliga em 5 de setembro. Antes disso, empatou por 3 a 3 com o Eintracht Frankfurt e venceu o Eintracht Braunschweig por 4 a 2 na DFB-Pokal. O Union marcou 14 gols e sofreu 15 nesses cinco jogos, um retrospecto defensivo que preocupará Lustrinelli.

O Elversberg chega com quatro vitórias nos últimos cinco jogos e sem derrotas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 3 fora de casa sobre o Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga em 5 de setembro, após o triunfo por 3 a 2 sobre o Bayer Leverkusen na rodada de abertura, em 29 de agosto. Também venceu o MSV Duisburg por 3 a 1 na DFB-Pokal. Em seus últimos cinco jogos, o Elversberg marcou 16 gols e sofreu sete.

FCU

FCU - Sequência

IPS
D2-4
EBS
V2-4
SGE
E3-3
B04
D4-0
S04
D1-3
Gol marcado (sofrido)
10/16
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ELV

ELV - Sequência

FCL
V4-1
DUI
V1-3
B04
V3-2
BMG
V3-4
FCB
D1-2
Gol marcado (sofrido)
15/9
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Union Berlin x Elversberg: retrospecto recente do confronto direto

Não há dados disponíveis de confronto direto para os últimos cinco encontros entre Union Berlin e Elversberg. Esta partida pode representar um encontro raro ou o primeiro entre os dois clubes em nível de Bundesliga.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FreiburgFreiburgSCF
3300101+99
V
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
V
V
V
3
AugsburgAugsburgFCA
321093+67
E
V
V
4
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
321072+57
V
E
V
5
LeipzigLeipzigRBL
320193+66
V
D
V
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
D
V
V
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
E
V
D
8
MainzMainzM05
311163+34
D
V
E
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
311178-14
V
D
E
10
Werder BremenWerder BremenSVW
311156-14
E
V
D
11
SchalkeSchalkeS04
311134-14
V
E
D
12
ColôniaColôniaKOE
311157-24
E
D
V
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
V
D
D
14
StuttgartStuttgartSTU
310268-23
D
V
D
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
D
D
E
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
D
D
E
17
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
3003312-90
D
D
D
18
HamburgoHamburgoHSV
3003012-120
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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