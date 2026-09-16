Como comprar ingressos para Union Berlin x Elversberg: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Union Berlin enfrenta o Elversberg no sábado, 10 de outubro de 2026, na MEWA Arena, em Mainz.
Em sua partida mais recente antes da pausa, em 5 de setembro, o Union Berlin sofreu uma dura derrota por 4 a 0 fora de casa para o Bayer 04 Leverkusen. Combinando a forte fase goleadora do Elversberg com a determinação do Union Berlin de defender seu território em casa, este confronto de outubro apresenta um duelo atraente entre os dois times.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Union Berlin x Elversberg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Union Berlin x Elversberg pela Bundesliga?
Union Berlin x Elversberg começa no Alte Foersterei, em Berlim, no sábado, 10 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Union Berlin x Elversberg pela Bundesliga?
Para comprar ingressos para a partida da Bundesliga entre 1. FC Union Berlin e SV Elversberg no Stadion An der Alten Försterei, você tem duas rotas principais, dependendo da disponibilidade:
Canais oficiais do Union Berlin
Como o estádio do Union Berlin tem capacidade relativamente pequena e um número enorme de sócios oficiais do clube, os ingressos quase sempre se esgotam primeiro pelos canais oficiais do clube:
- Sorteio oficial de ingressos (Vereinsmitglieder):
- As cotas de ingressos para jogos da Bundesliga em casa são liberadas primeiro para os sócios oficiais do Union Berlin por meio de um sistema de votação/sorteio no portal oficial de ingressos do clube.
- Se você é um sócio registrado do clube, entra no sorteio de ingressos antes da partida.
- Mercado secundário oficial de ingressos (Zweitmarkt):
- Detentores de carnê de temporada ou sócios que não podem comparecer ao jogo colocam seus lugares de volta no mercado oficial de revenda de ingressos do Union Berlin (Zweitmarkt).
- Esse mercado oficial abre mais perto do dia do jogo e pode ser acessado pela plataforma de ingressos do Union Berlin ou pelo aplicativo móvel oficial. Comprar aqui garante preços de face e validade oficial de entrada.
- Venda geral ao público (Free Sale):
- Em raras ocasiões, quando os sorteios para sócios não esgotam totalmente o estoque, os ingressos restantes entram em venda geral ao público. No entanto, para a maioria dos jogos da Bundesliga no Alte Försterei, as vendas gerais são extremamente limitadas ou indisponíveis.
Quanto custam os ingressos para Union Berlin x Elversberg pela Bundesliga?
Os preços dos ingressos para 1. FC Union Berlin x SV Elversberg no Stadion An der Alten Försterei variam dependendo de você comprar ingressos pelo valor de face diretamente com o clube ou por plataformas secundárias de revenda.
Preços oficiais do clube (valor de face / Zweitmarkt)
Quando comprados diretamente pelo sorteio oficial do Union Berlin ou pela revenda interna (Zweitmarkt), os preços são limitados ao valor de face:
- Ingressos em pé (Stehplatz): € 14 – € 16 (meia-entrada em torno de € 12 – € 14,50)
- Ingressos sentados (Sitzplatz - categorias 1 a 4): € 30 – € 48 (meia-entrada em torno de € 28 – € 46)
- Ingressos infantis (idades de 6 a 12 anos): € 7 – € 24, dependendo do setor
Union Berlin x Elversberg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Forma de Union Berlin e Elversberg
O Union Berlin venceu um, empatou um e perdeu três de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma derrota por 4 a 0 para o Bayer Leverkusen pela Bundesliga em 5 de setembro. Antes disso, empatou por 3 a 3 com o Eintracht Frankfurt e venceu o Eintracht Braunschweig por 4 a 2 na DFB-Pokal. O Union marcou 14 gols e sofreu 15 nesses cinco jogos, um retrospecto defensivo que preocupará Lustrinelli.
O Elversberg chega com quatro vitórias nos últimos cinco jogos e sem derrotas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 3 fora de casa sobre o Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga em 5 de setembro, após o triunfo por 3 a 2 sobre o Bayer Leverkusen na rodada de abertura, em 29 de agosto. Também venceu o MSV Duisburg por 3 a 1 na DFB-Pokal. Em seus últimos cinco jogos, o Elversberg marcou 16 gols e sofreu sete.
Union Berlin x Elversberg: retrospecto recente do confronto direto
Não há dados disponíveis de confronto direto para os últimos cinco encontros entre Union Berlin e Elversberg. Esta partida pode representar um encontro raro ou o primeiro entre os dois clubes em nível de Bundesliga.
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D
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|-6
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D
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|3
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|3
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D
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|0
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