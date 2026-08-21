Como comprar ingressos para Paderborn x Freiburg: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Paderborn enfrenta o Freiburg no sábado, 5 de setembro de 2026, na Home Deluxe Arena, em Paderborn.

O Freiburg chega para a partida em boa fase após vencer o Motherwell por 3 a 1 fora de casa nas eliminatórias da Conference League, enquanto o Paderborn empatou recentemente por 2 a 2 com o Werder Bremen em amistoso de pré-temporada. O Paderborn venceu o último confronto competitivo entre as duas equipes por 3 a 1 fora de casa, na DFB-Pokal, em novembro de 2023.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Paderborn x Freiburg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Paderborn x Freiburg pela Bundesliga?

Paderborn x Freiburg acontece na Home Deluxe Arena, em Paderborn, com início marcado para a rodada de abertura da Bundesliga.

Bundesliga - Rodada 2 5 de set. de 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Como comprar ingressos para Paderborn x Freiburg pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o jogo entre Paderborn e Freiburg pela Bundesliga na Home Deluxe Arena, siga estes passos:

1. Venda oficial primária

Loja de ingressos do SC Paderborn: Compre diretamente pelo portal oficial online de ingressos do SC Paderborn. Sócios do clube e detentores de carnê de temporada têm acesso prioritário antes de qualquer liberação para o público geral.

Troca oficial de ingressos (Zweitmarkt): Se os ingressos regulares se esgotarem, consulte a plataforma oficial secundária de troca do Paderborn em seu sistema de bilheteria para ingressos revendidos pelo valor de face.

2. Setor para torcedores visitantes

Torcedores do SC Freiburg: Os ingressos para o setor visitante são distribuídos exclusivamente pelo portal oficial de ingressos do clube SC Freiburg para sócios cadastrados e detentores de carnê de temporada.

3. Mercados secundários

Se os canais oficiais estiverem esgotados, opções secundárias podem ser encontradas em plataformas agregadoras de ingressos, como a StubHub .

Quanto custam os ingressos para Paderborn x Freiburg pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para jogos do Paderborn variam dependendo de você comprar pelos canais oficiais do clube ou por plataformas secundárias de revenda:

Preços oficiais de bilheteria (valor de face)

Quando comprados diretamente pelos canais oficiais do clube, os preços padrão dos ingressos na Home Deluxe Arena geralmente se enquadram nas seguintes faixas:

Setores em pé (Stehplatz): € 14,50 a € 16,50

Setores com assento (Sitzplatz): € 29,00 a € 39,00

Plataformas secundárias de revenda

Se as cotas oficiais se esgotarem, os ingressos anunciados em mercados secundários de comparação ou revenda, como StubHub ou plataformas agregadoras de ingressos, refletem a demanda do mercado em tempo real e variam de acordo com a localização do assento:

Lugares em pé / categoria econômica: A partir de cerca de US$ 77 a US$ 86 (€ 70 a € 80)

Categoria padrão com assento: Normalmente variam entre US$ 145 e US$ 216 (€ 135 e € 200)

Paderborn x Freiburg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Paderborn e Freiburg

Os últimos cinco jogos do Paderborn foram todos amistosos de pré-temporada. A equipe somou duas vitórias, dois empates e uma derrota nesses compromissos. Sua apresentação mais recente terminou em empate por 2 a 2 com o Werder Bremen em 8 de agosto, resultado repetido em um segundo confronto no mesmo dia. Antes disso, na pré-temporada, o Paderborn venceu o Osnabrueck por 2 a 0 antes de perder por 0 a 2 para o Magdeburg. O time abriu seu calendário de verão com uma vitória por 3 a 1 sobre o Fagiano Okayama FC.

O Freiburg chega com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, incluindo partidas competitivas. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Motherwell nas eliminatórias da Conference League em 20 de agosto. A equipe também venceu o Crystal Palace por 3 a 0 em amistoso em 15 de agosto e conquistou duas vitórias por 2 a 0 sobre o Strasbourg em jogos consecutivos de pré-temporada em 8 de agosto. A única derrota nessa sequência foi por 0 a 3 para o Greuther Fuerth em 31 de julho. Nos últimos cinco jogos, o Freiburg marcou dez gols e sofreu quatro.

Paderborn x Freiburg: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na DFB-Pokal, em 1º de novembro de 2023, quando o Paderborn venceu o Freiburg por 3 a 1 fora de casa. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Paderborn venceu três e o Freiburg, dois. Especificamente na Bundesliga, o Paderborn venceu por 2 a 0 em Freiburg em janeiro de 2020, enquanto o Freiburg venceu por 3 a 1 em Paderborn em agosto de 2019.

Paderborn x Freiburg na classificação

Na classificação atual da Bundesliga, o Paderborn ocupa o 13º lugar e o Freiburg está na 9ª posição.