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Como comprar ingressos para Paderborn x Freiburg: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Paderborn enfrenta o Freiburg na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

Paderborn enfrenta o Freiburg no sábado, 5 de setembro de 2026, na Home Deluxe Arena, em Paderborn.

O Freiburg chega para a partida em boa fase após vencer o Motherwell por 3 a 1 fora de casa nas eliminatórias da Conference League, enquanto o Paderborn empatou recentemente por 2 a 2 com o Werder Bremen em amistoso de pré-temporada. O Paderborn venceu o último confronto competitivo entre as duas equipes por 3 a 1 fora de casa, na DFB-Pokal, em novembro de 2023.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Paderborn x Freiburg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Paderborn x Freiburg pela Bundesliga?

Paderborn x Freiburg acontece na Home Deluxe Arena, em Paderborn, com início marcado para a rodada de abertura da Bundesliga.

crest
Bundesliga - Rodada 2
Home Deluxe Arena

Como comprar ingressos para Paderborn x Freiburg pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o jogo entre Paderborn e Freiburg pela Bundesliga na Home Deluxe Arena, siga estes passos:

1. Venda oficial primária

  • Loja de ingressos do SC Paderborn: Compre diretamente pelo portal oficial online de ingressos do SC Paderborn. Sócios do clube e detentores de carnê de temporada têm acesso prioritário antes de qualquer liberação para o público geral.
  • Troca oficial de ingressos (Zweitmarkt): Se os ingressos regulares se esgotarem, consulte a plataforma oficial secundária de troca do Paderborn em seu sistema de bilheteria para ingressos revendidos pelo valor de face.

2. Setor para torcedores visitantes

  • Torcedores do SC Freiburg: Os ingressos para o setor visitante são distribuídos exclusivamente pelo portal oficial de ingressos do clube SC Freiburg para sócios cadastrados e detentores de carnê de temporada.

3. Mercados secundários

  • Se os canais oficiais estiverem esgotados, opções secundárias podem ser encontradas em plataformas agregadoras de ingressos, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Paderborn x Freiburg pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para jogos do Paderborn variam dependendo de você comprar pelos canais oficiais do clube ou por plataformas secundárias de revenda:

Preços oficiais de bilheteria (valor de face)

Quando comprados diretamente pelos canais oficiais do clube, os preços padrão dos ingressos na Home Deluxe Arena geralmente se enquadram nas seguintes faixas:

  • Setores em pé (Stehplatz): € 14,50 a € 16,50
  • Setores com assento (Sitzplatz): € 29,00 a € 39,00

Plataformas secundárias de revenda

Se as cotas oficiais se esgotarem, os ingressos anunciados em mercados secundários de comparação ou revenda, como StubHub ou plataformas agregadoras de ingressos, refletem a demanda do mercado em tempo real e variam de acordo com a localização do assento:

  • Lugares em pé / categoria econômica: A partir de cerca de US$ 77 a US$ 86 (€ 70 a € 80)
  • Categoria padrão com assento: Normalmente variam entre US$ 145 e US$ 216 (€ 135 e € 200)

Paderborn x Freiburg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Paderborn e Freiburg

Os últimos cinco jogos do Paderborn foram todos amistosos de pré-temporada. A equipe somou duas vitórias, dois empates e uma derrota nesses compromissos. Sua apresentação mais recente terminou em empate por 2 a 2 com o Werder Bremen em 8 de agosto, resultado repetido em um segundo confronto no mesmo dia. Antes disso, na pré-temporada, o Paderborn venceu o Osnabrueck por 2 a 0 antes de perder por 0 a 2 para o Magdeburg. O time abriu seu calendário de verão com uma vitória por 3 a 1 sobre o Fagiano Okayama FC.

O Freiburg chega com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, incluindo partidas competitivas. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Motherwell nas eliminatórias da Conference League em 20 de agosto. A equipe também venceu o Crystal Palace por 3 a 0 em amistoso em 15 de agosto e conquistou duas vitórias por 2 a 0 sobre o Strasbourg em jogos consecutivos de pré-temporada em 8 de agosto. A única derrota nessa sequência foi por 0 a 3 para o Greuther Fuerth em 31 de julho. Nos últimos cinco jogos, o Freiburg marcou dez gols e sofreu quatro.

SCP

SCP - Sequência

OKA
V3-1
FCM
D0-2
OSN
V2-0
SVW
E2-2
SVW
E2-2
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SCF

SCF - Sequência

GFT
D0-3
STR
V2-0
STR
V2-0
CRY
V3-0
MOT
V1-3
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Paderborn x Freiburg: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na DFB-Pokal, em 1º de novembro de 2023, quando o Paderborn venceu o Freiburg por 3 a 1 fora de casa. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Paderborn venceu três e o Freiburg, dois. Especificamente na Bundesliga, o Paderborn venceu por 2 a 0 em Freiburg em janeiro de 2020, enquanto o Freiburg venceu por 3 a 1 em Paderborn em agosto de 2019.

Confrontos

PaderbornEmpateFreiburg
2
0
3
Copa da Alemanha
Freiburg badge
Freiburg
SCF
1
Paderborn badge
Paderborn
SCP
3
FJ
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
0
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
FJ
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Freiburg badge
Freiburg
SCF
3
FJ
2. Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
FJ
2. Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
4
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
FJ
8Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Paderborn x Freiburg na classificação

Na classificação atual da Bundesliga, o Paderborn ocupa o 13º lugar e o Freiburg está na 9ª posição.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
ColôniaColôniaKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
HamburgoHamburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
MainzMainzM05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
LeipzigLeipzigRBL
00000000
15
SchalkeSchalkeS04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
StuttgartStuttgartSTU
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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