Com dores, Gabigol aumenta lista de desfalques do Flamengo para jogo com Palmeiras

Rubro-Negro chega a oito baixas confirmadas, além das dúvidas para o duelo em São Paulo

A lista de desfalques de Renato Gaúcho para o jogo entre Palmeiras e Flamengo só aumenta. A novidade agora é Gabigol, que voltou da seleção brasileira se queixando de dores musculares e não vai viajar para São Paulo com o resto do time. Com o atacante, o Rubro-Negro chegou a oito ausências confirmadas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Palmeiras x Flamengo promete ser um jogão. Os dois principais campeões dos últimos anos vão ficar frente a frente neste domingo (12), às 16h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, porém, pode não estar tão animado com o duelo por conta do alto número de desfalques.

Além de Bruno Henrique (lesão na coxa), Filipe Luís (lesão na panturrilha), Diego (edema na panturrilha), Rodrigo Caio (problema no joelho), Renê (covid-19 e lesão muscular), Kenedy (covid-19 e recondicionamento) e Piris da Motta (tendão de Aquiles), Gabigol é a nova baixa do Flamengo. O jogador, que estava à serviço da seleção brasileira, se reapresentou ao clube neste sábado, mas reclamando de dores musculares, segundo o Uol e o Ge.com.

Everton Ribeiro, que também estava com a seleção brasileira, treinou normalmente e vai viajar para a capital paulista com o restante do time. Isla e Arrascaeta, que também estavam servindo suas seleções, Chile e Uruguai respectivamente, vão direto para São Paulo, onde serão reavaliados, mas por enquanto são considerados dúvidas.

Por outro lado, apesar das dores musculares que sentiu ao longo da semana, Willian Arão, que ainda será reavaliado, tem boas chances de ir para o jogo, enquanto Léo Pereira, com o mesmo problema, tem a situação um pouco mais delicada.

Com desfalques importantes, a provável escalação do Flamengo de Renato Gaúcho para enfrentar o Palmeiras é: Diego Alves, Matheuzinho (Isla), Bruno Viana, Gustavo Henrique e Ramon; Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta (Vitinho), Michael e Pedro.