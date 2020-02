City segue com “maldição dos pênaltis”, e torcida quer Ederson como batedor

Gündogan desperdiçou cobrança na derrota contra o Tottenham e aumentou o lobby pelo goleiro brasileiro

Tem quem comemore a marcação de um pênalti como se fosse um gol. Mas isso pode deixar de ser uma reação normal para o torcedor do , já que a equipe vive uma verdadeira "maldição" nas cobranças nesta temporada.

Quer ver jogos da Premier League ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Até o duelo deste domingo, contra o , em Londres, o time comandado por Pep Guardiola havia desperdiçado três dos últimos cinco penais que teve a seu favor (Gabriel Jesus, duas vezes, e Sterling erraram).

Mais times

A chance de melhorar o retrospecto surgiu no primeiro tempo da partida diante dos Spurs, quando o árbitro Mike Dean consultou o VAR e apontou falta de Aurier sobre Agüero dentro da área. Mas Gündogan, o escolhido da vez, parou em Lloris.

Mais artigos abaixo

4 - Manchester City have failed to score four of the last six penalties they have taken across all competitions, with three different players accounting for these spot kicks (Gabriel Jesus x2, Sterling and Gundogan). Botched. #TOTMCI pic.twitter.com/DKBCmixWoA — OptaJoe (@OptaJoe) February 2, 2020

Ainda quando o assunto é pênalti desperdiçado, o City tem protagonizado um dérbi com o , único clube da Premier League que errou mais as cobranças da última temporada para cá.

7 & 6 – Only Manchester United (7) have missed more penalties than Manchester City (6) since the start of last season in all competitions amongst all Premier League clubs. Water? #TOTMCI pic.twitter.com/Lll38WutzY — OptaJoe (@OptaJoe) February 2, 2020

Com números recentes tão ruins, quem deve ser o batedor do City? Guardiola já indicou o goleiro Ederson, que segundo ele "não tem sangue nas veias", e os torcedores concordam que a hora do brasileiro está chegando. Veja algumas reações:



Let's have it then - Retweet this if you think Ederson should become the #ManCity penalty taker...#MCFC | @ManCity pic.twitter.com/uzTYQkXigb — Xtra (@City_Xtra) February 2, 2020

Put Ederson on penalties! 😅 pic.twitter.com/zS4KRpG7x4 — Vintage Man City (@vintagemancity) February 2, 2020

Ederson one step closer to being Man City's penalty taker.. #FPL pic.twitter.com/dAcMdJS3Ic — FPL Jag (@FPLJag) February 2, 2020

Depois de Gündogan perder o pênalti, o City acabou levando dois gols do Tottenham e voltou para Manchester com uma desvantagem de 22 pontos para o na bagagem.