Chapecoense x Bahia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais d Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (30), pela 32ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

A Chapecoense recebe o Bahia na noite desta sexta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), na Arena Condá, em duelo válido pela 32ª rodada da Série B do Brasileiro. O torcedor pode acompanhar ao vivo no SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de derrota em clássico catarinense na última rodada, a Chape entra em campo querendo reencontrar a vitória para permanecer fora da zona de rebaixamento. A equipe mandante está em 15º lugar, com 35 pontos.

Já o Bahia vem de uma sequência de três jogos sem ganhar e, apesar de situação um pouco mais confortável no G-4, vive um momento conturbado. O Tricolor está em terceiro lugar, com 52 pontos somados.

Escalações:

Escalação do provável CHAPECONSE: Saulo, Mailton, Frazan, Victor Ramos, Fernando, Marcelo Freitas, Thomás, Pablo, Alisson Farias, Chrystian e Perotti.

Escalação do provável BAHIA: Mateus Claus, Marcinho, Ignácio, Gabriel Xavier, Luiz Henrique, Patrick de Lucca, Ricardo Goulart, Lucas Mugni, Marco Antônio, Vitor Jacaré e Matheus Davó.

Desfalques

Bahia

Matheus Bahia, no departamento médico, e Rodallega, suspenso, são os desfalques do Tricolor.

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 30 de setembro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: Arena Condá, Chapecó - SC

• Arbitragem: Paulo Zanovelli da Silva (árbitro), Bruno Boschilia e Felipe de Oliveira Azevedo (assistentes), Celio Amorim (quarto árbitro) e Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (AVAR)