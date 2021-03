Brasileirão Série B 2021: quando começa, times participantes e tabela de jogos

Confira tudo sobre a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de 2021, que tem tudo para ser uma das mais disputadas dos últimos anos

O Brasileirão Série B de 2021 tem tudo para ser uma das edições mais disputadas dos últimos anos, com equipes como Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Coritiba, Goiás, Avaí, CSA, Ponte Preta e Vitória, apenas para citar alguns, brigando por apenas quatro vagas para retornar à Série A.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Por enquanto, os clubes estão disputando os campeonatos estaduais, que seguem a todo o vapor pelo país - apesar de alguns encontrarem dificuldades para acontecer por conta da pandemia da Covid-19. Mas por conta do calendário que já começa bem apertado após o conturbado ano de 2020, os times não terão muito tempo de descanso.

A Série B do Brasileirão de 2021 começará apenas uma semana depois da data limite imposta pela CBF para o término dos regionais, o que está previsto para acontecer no mês de maio. E uma das grandes novidades para este ano será o limite de trocas de técnico, assim como aconteceu com a Série A.

Mas enquanto a competição não começa, fique por dentro de tudo o que você precisa saber para não perder nada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Quando começa e quando termina a Série B 2021?

A segundona do Brasileirão está prevista para começar nos dias 28 e 29 de maio, cerca de uma semana após a data limite para o término dos campeonatos estaduais.

No calendário divulgado pela CBF, foram reservadas 38 datas para a disputa da competição, que se estende até o dia 27 de novembro de 2021, se tudo correr como o planejado até lá.

Times participantes

Dos 20 clubes que iniciaram a Série B de 2020, Chapecoense, América-MG, Juventude e Cuiabá foram promovidos à primeira divisão, dando lugar aos rebaixados Botafogo, Vasco da Gama, Coritiba e Goiás. Além deles, Figueirense, Paraná, Botafogo-SP e Oeste caíram para a terceira divisão e foram substituídos por Remo, Brusque, Londrina e Vila Nova.

Dessa forma, os 20 clubes que disputam o Brasileirão Série B de 2021 são:

Avaí

Botafogo

Brasil de Pelotas

Brusque

CRB

CSA

Confiança

Coritiba

Cruzeiro

Goiás

Guarani

Londrina

Náutico

Operário-PR

Ponte Preta

Remo

Sampaio Corrêa

Vasco

Vila Nova

Vitória

Regulamento

Para a Série B de 2021, se mantém o formato de disputa adotado em 2020, com 20 clubes disputando o título em um sistema de pontos corridos, com jogos de ida e volta. Dessa forma, cada equipe faz um total de 38 jogos. O campeão é aquele que somar mais pontos.

Os quatro primeiros colocados garantem vaga na primeira divisão nacional em 2022, dando lugar aos quatro piores times da elite do futebol brasileiro. Já os quatro últimos são rebaixados para a terceira divisão e são substituídos pelos quatro melhores times da Série C.

A grande novidade para a temporada de 2021 foi a decisão da CBF de limitar cada equipe a apenas uma troca de treinador durante a competição. Válida também para a Série A do campeonato, a regra também limita cada técnico a dirigir no máximo duas equipes durante a temporada.

Tabela de jogos

A CBF também já divulgou a tabela completa de jogos da Série B 2021. O primeiro confronto entre os times mais tradicionais que estão na segundona deste ano fica por conta de Cruzeiro x Vasco da Gama, que está marcado para a terceira rodada, enquanto os mineiros visitam o Botafogo na 11ª.

Já o primeiro grande clássico entre Botafogo e Vasco da Gama está marcado para a 15ª rodada, enquanto a aprtida de volta fica para a 34ª.

Confira abaixo a tabela completa de jogos da Série B 2021:

1ª rodada

Vasco da Gama x Operário

Vila Nova x Botafogo

Guarani x Vitória

Náutico x CSA

Brasil x Londrina

CRB x Remo

Coritiba x Avaí

Brusque x Ponte Preta

Confiança x Cruzeiro

Sampaio Corrêa x Goiás

2ª rodada

Botafogo x Coritiba

Goiás x Confiança

Ponte Preta x Vasco da Gama

Cruzeiro x CRB

Londrina x Brusque

CSA x Sampaio Corrêa

Operário x Guarani

Avaí x Vila Nova

Vitória x Náutico

Remo x Brasil

3ª rodada

Botafogo x Remo

Vila Nova x CSA

Guarani x Náutico

Cruzeiro x Goiás

Brasil x Vasco da Gama

CRB x Confiança

Coritiba x Londrina

Avaí x Brusque

Vitória x Operário

Sampaio Corrêa x Ponte Preta

4ª rodada

Vasco da Gama x Avaí

Goiás x CRB

Ponte Preta x Cruzeiro

Náutico x Vila Nova

Londrina x Botafogo

CSA x Guarani

Operário x Sampaio Corrêa

Brusque x Coritiba

Confiança x Brasil

Remo x Vitória

5ª rodada

Vasco da Gama x CRB

Vila Nova x Coritiba

Guarani x Ponte Preta

Náutico x Botafogo

Brasil x Goiás

CSA x Londrina

Operário x Cruzeiro

Avaí x Remo

Vitória x Brusque

Sampaio Corrêa x Confiança

6ª rodada

Botafogo x CSA

Goiás x Avaí

Ponte Preta x Operário

Cruzeiro x Vasco da Gama

Londrina x Náutico

CRB x Brasil

Coritiba x Vitória

Brusque x Sampaio Corrêa

Confiança x Vila Nova

Remo x Guarani

7ª rodada

Vasco da Gama x Brusque

Vila Nova x Goiás

Guarani x Coritiba

Náutico x Remo

Brasil x Ponte Preta

CSA x Cruzeiro

Operário x Confiança

Avaí x CRB

Vitória x Londrina

Sampaio Corrêa x Botafogo

8ª rodada

Botafogo x Vitória

Goiás x Vasco da Gama

Ponte Preta x CSA

Cruzeiro x Guarani

Londrina x Avaí

CRB x Náutico

Operário x Vila Nova

Brusque x Brasil

Confiança x Coritiba

Remo x Sampaio Corrêa

9ª rodada

Vasco da Gama x Confiança

Vila Nova x Ponte Preta

Guarani x Brusque

Náutico x Operário

Brasil x Cruzeiro

CSA x CRB

Coritiba x Remo

Avaí x Botafogo

Vitória x Goiás

Sampaio Corrêa x Londrina

10ª rodada

Vasco da Gama x Sampaio Corrêa

Goiás x Náutico

Ponte Preta x Avaí

Cruzeiro x Coritiba

Londrina x Guarani

CRB x Botafogo

Operário x Brasil

Brusque x CSA

Confiança x Vitória

Remo x Vila Nova

11ª rodada

Botafogo x Cruzeiro

Vila Nova x Brasil

Guarani x CRB

Náutico x Ponte Preta

Londrina x Operário

CSA x Goiás

Coritiba x Vasco da Gama

Avaí x Confiança

Vitória x Sampaio Corrêa

Remo x Brusque

12ª rodada

Vasco da Gama x Náutico

Goiás x Londrina

Ponte Preta x Remo

Cruzeiro x Avaí

Brasil x Vitória

CRB x Vila Nova

Operário x CSA

Brusque x Botafogo

Confiança x Guarani

Sampaio Corrêa x Coritiba

13ª rodada

Botafogo x Goiás

Vila Nova x Brusque

Guarani x Sampaio Corrêa

Náutico x Brasil

Londrina x Confiança

CSA x Vasco da Gama

Coritiba x CRB

Avaí x Operário

Vitória x Ponte Preta

Remo x Cruzeiro

14ª rodada

Vasco da Gama x Guarani

Vila Nova x Cruzeiro

Ponte Preta x Goiás

Náutico x Brusque

Londrina x Remo

CSA x Vitória

Operário x Coritiba

Avaí x Brasil

Confiança x Botafogo

Sampaio Corrêa x CRB

15ª rodada

Botafogo x Vasco da Gama

Goiás x Operário

Guarani x Vila Nova

Cruzeiro x Londrina

Brasil x Sampaio Corrêa

CRB x Ponte Preta

Coritiba x Náutico

Brusque x Confiança

Vitória x Avaí

Remo x CSA

16ª rodada

Botafogo x Ponte Preta

Vila Nova x Sampaio Corrêa

Guarani x Brasil

Náutico x Confiança

Londrina x CRB

CSA x Avaí

Coritiba x Goiás

Brusque x Cruzeiro

Vitória x Vasco da Gama

Remo x Operário

17ª rodada

Vasco da Gama x Vila Nova

Goiás x Remo

Ponte Preta x Londrina

Cruzeiro x Vitória

Brasil x Coritiba

CRB x Brusque

Operário x Botafogo

Avaí x Guarani

Confiança x CSA

Sampaio Corrêa x Náutico

18ª rodada

Botafogo x Brasil

Goiás x Guarani

Ponte Preta x Confiança

Cruzeiro x Sampaio Corrêa

Londrina x Vila Nova

CSA x Coritiba

Operário x Brusque

Avaí x Náutico

Vitória x CRB

Remo x Vasco da Gama

19ª rodada

Vasco da Gama x Londrina

Vila Nova x Vitória

Guarani x Botafogo

Náutico x Cruzeiro

Brasil x CSA

CRB x Operário

Coritiba x Ponte Preta

Brusque x Goiás

Confiança x Remo

Sampaio Corrêa x Avaí

20ª rodada

Botafogo x Vila Nova

Goiás x Sampaio Corrêa

Ponte Preta x Brusque

Cruzeiro x Confiança

Londrina x Brasil

CSA x Náutico

Operário x Vasco da Gama

Avaí x Coritiba

Vitória x Guarani

Remo x CRB

21ª rodada

Vasco da Gama x Ponte Preta

Vila Nova x Avaí

Guarani x Operário

Náutico x Vitória

Brasil x Remo

CRB x Cruzeiro

Coritiba x Botafogo

Brusque x Londrina

Confiança x Goiás

Sampaio Corrêa x CSA

22ª rodada

Vasco da Gama x Brasil

Goiás x Cruzeiro

Ponte Preta x Sampaio Corrêa

Náutico x Guarani

Londrina x Coritiba

CSA x Vila Nova

Operário x Vitória

Brusque x Avaí

Confiança x CRB

Remo x Botafogo

23ª rodada

Botafogo x Londrina

Vila Nova x Náutico

Guarani x CSA

Cruzeiro x Ponte Preta

Brasil x Confiança

CRB x Goiás

Coritiba x Brusque

Avaí x Vasco da Gama

Vitória x Remo

Sampaio Corrêa x Operário

24ª rodada

Botafogo x Náutico

Goiás x Brasil

Ponte Preta x Guarani

Cruzeiro x Operário

Londrina x CSA

CRB x Vasco da Gama

Coritiba x Vila Nova

Brusque x Vitória

Confiança x Sampaio Corrêa

Remo x Avaí

25ª rodada

Vasco da Gama x Cruzeiro

Vila Nova x Confiança

Guarani x Remo

Náutico x Londrina

Brasil x CRB

CSA x Botafogo

Operário x Ponte Preta

Avaí x Goiás

Vitória x Coritiba

Sampaio Corrêa x Brusque

26ª rodada

Botafogo x Sampaio Corrêa

Goiás x Vila Nova

Ponte Preta x Brasil

Cruzeiro x CSA

Londrina x Vitória

CRB x Avaí

Coritiba x Guarani

Brusque x Vasco da Gama

Confiança x Operário

Remo x Náutico

27ª rodada

Vasco da Gama x Goiás

Vila Nova x Operário

Guarani x Cruzeiro

Náutico x CRB

Brasil x Brusque

CSA x Ponte Preta

Coritiba x Confiança

Avaí x Londrina

Vitória x Botafogo

Sampaio Corrêa x Remo

28ª rodada

Botafogo x Avaí

Goiás x Vitória

Ponte Preta x Vila Nova

Cruzeiro x Brasil

Londrina x Sampaio Corrêa

CRB x CSA

Operário x Náutico

Brusque x Guarani

Confiança x Vasco da Gama

Remo x Coritiba

29ª rodada

Botafogo x CRB

Vila Nova x Remo

Guarani x Londrina

Náutico x Goiás

Brasil x Operário

CSA x Brusque

Coritiba x Cruzeiro

Avaí x Ponte Preta

Vitória x Confiança

Sampaio Corrêa x Vasco da Gama

30ª rodada

Vasco da Gama x Coritiba

Goiás x CSA

Ponte Preta x Náutico

Cruzeiro x Botafogo

Brasil x Vila Nova

CRB x Guarani

Operário x Londrina

Brusque x Remo

Confiança x Avaí

Sampaio Corrêa x Vitória

31ª rodada

Botafogo x Brusque

Vila Nova x CRB

Guarani x Confiança

Náutico x Vasco da Gama

Londrina x Goiás

CSA x Operário

Coritiba x Sampaio Corrêa

Avaí x Cruzeiro

Vitória x Brasil

Remo x Ponte Preta

32ª rodada

Vasco da Gama x CSA

Goiás x Botafogo

Ponte Preta x Vitória

Cruzeiro x Remo

Brasil x Náutico

CRB x Coritiba

Operário x Avaí

Brusque x Vila Nova

Confiança x Londrina

Sampaio Corrêa x Guarani

33ª rodada

Botafogo x Confiança

Goiás x Ponte Preta

Guarani x Vasco da Gama

Cruzeiro x Vila Nova

Brasil x Avaí

CRB x Sampaio Corrêa

Coritiba x Operário

Brusque x Náutico

Vitória x CSA

Remo x Londrina

34ª rodada

Vasco da Gama x Botafogo

Vila Nova x Guarani

Ponte Preta x CRB

Náutico x Coritiba

Londrina x Cruzeiro

CSA x Remo

Operário x Goiás

Avaí x Vitória

Confiança x Brusque

Sampaio Corrêa x Brasil

35ª rodada

Vasco da Gama x Vitória

Goiás x Coritiba

Ponte Preta x Botafogo

Cruzeiro x Brusque

Brasil x Guarani

CRB x Londrina

Operário x Remo

Avaí x CSA

Confiança x Náutico

Sampaio Corrêa x Vila Nova

36ª rodada

Botafogo x Operário

Vila Nova x Vasco da Gama

Guarani x Avaí

Náutico x Sampaio Corrêa

Londrina x Ponte Preta

CSA x Confiança

Coritiba x Brasil

Brusque x CRB

Vitória x Cruzeiro

Remo x Goiás

37ª rodada

Vasco da Gama x Remo

Vila Nova x Londrina

Guarani x Goiás

Náutico x Avaí

Brasil x Botafogo

CRB x Vitória

Coritiba x CSA

Brusque x Operário

Confiança x Ponte Preta

Sampaio Corrêa x Cruzeiro

38ª rodada