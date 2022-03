Benzema fora do El Clásico: por que o atacante desfalca o Real Madrid contra o Barcelona?

Principal nome do Real Madrid na temporada, Karim Benzema será desfalque neste domingo (20) para o técnico Carlo Ancelotti no duelo contra o Barcelona, que será disputado no Santiago Bernabéu, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol.

O atacante ainda não está 100% recuperado da lesão muscular na coxa direita e será preservado pelo time merengue, visando o confronto contra o Chelsea, no próximo dia 6 de abril, pelas quartas de final da Champions League.

"Não treinou e não pode jogar. Benzema continua com queixas", afirmou o técnico Carlo Ancelotti em coletiva de imprensa à véspera do El Clásico.

Na temporada, o camisa 9 soma 32 gols marcados, além de 13 assistências nas 34 partidas disputadas. Na La Liga são 22 gols e 11 assistências, liderando a competição nos dois quesitos.

Por quanto tempo Benzema ficará de fora?



O clube não divulgou o tempo de recuperação do atacante, mas espera-se que ele se recupere após o intervalo da Data FIFA. Benzema ficará em Madri pelas próximas duas semanas para se recuperar % antes do primeiro jogo das quartas de final da UCL contra o Chelsea.



Quais jogos Benzema será desfalque?



O atacante está definitivamente fora do duelo contra o Barcelona no domingo (20), no Bernabéu, e também desfalcará

a seleção francesa nos próximos amistosos (contra a Costa do Marfim e a África do Sul, nos dias 25 e 29, respectivamente). O francês pode reaparecer na partida contra o Celta, no dia 2 de abril.