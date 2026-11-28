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Jude Bellingham alcançou um feito histórico com a camisa do Real Madrid ao disputar sua 159ª partida pelo clube, somando todas as competições, diante do Deportivo Alavés, no Santiago Bernabéu, neste sábado, pela 14ª rodada de LaLiga.

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O meio-campista igualou a marca do compatriota David Beckham e divide com ele o topo da lista de jogadores ingleses com mais partidas pelo Real Madrid, segundo a plataforma de estatísticas “Opta”.

A trajetória de Bellingham no clube merengue começou no meio de 2023, quando ele chegou à capital espanhola vindo do Borussia Dortmund, da Alemanha.

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Até agora, o inglês conquistou cinco títulos pelo Real: Champions League, Mundial de Clubes, Supercopa da Europa, LaLiga e Supercopa da Espanha.

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Já David Beckham, que vestiu a camisa do Real Madrid entre 2003 e 2007, disputou 159 partidas oficiais pelo clube e marcou 20 gols.

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Beckham foi campeão de LaLiga na temporada 2006-2007, além de ter conquistado a Supercopa nacional no início de sua passagem pelo Merengue.

Carrasco espanhol

Do outro lado, com o gol marcado contra o Real Madrid, o espanhol Toni Martínez, atacante do Alavés, chegou a 13 gols em LaLiga em 2026.

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Com isso, Martínez se tornou o terceiro jogador espanhol que mais marcou nas cinco principais ligas da Europa neste ano, empatado com Mikel Oyarzabal. Ele fica atrás apenas de Lamine Yamal, do Barcelona, com 19 gols, e de Carlos Espí, atacante do Real Madrid, com 14, segundo a “Opta”.