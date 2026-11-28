Jude Bellingham alcançou um feito histórico com a camisa do Real Madrid ao disputar sua 159ª partida pelo clube, somando todas as competições, diante do Deportivo Alavés, no Santiago Bernabéu, neste sábado, pela 14ª rodada de LaLiga.
O meio-campista igualou a marca do compatriota David Beckham e divide com ele o topo da lista de jogadores ingleses com mais partidas pelo Real Madrid, segundo a plataforma de estatísticas “Opta”.
A trajetória de Bellingham no clube merengue começou no meio de 2023, quando ele chegou à capital espanhola vindo do Borussia Dortmund, da Alemanha.
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Até agora, o inglês conquistou cinco títulos pelo Real: Champions League, Mundial de Clubes, Supercopa da Europa, LaLiga e Supercopa da Espanha.
Já David Beckham, que vestiu a camisa do Real Madrid entre 2003 e 2007, disputou 159 partidas oficiais pelo clube e marcou 20 gols.
Beckham foi campeão de LaLiga na temporada 2006-2007, além de ter conquistado a Supercopa nacional no início de sua passagem pelo Merengue.
Carrasco espanhol
Do outro lado, com o gol marcado contra o Real Madrid, o espanhol Toni Martínez, atacante do Alavés, chegou a 13 gols em LaLiga em 2026.
Com isso, Martínez se tornou o terceiro jogador espanhol que mais marcou nas cinco principais ligas da Europa neste ano, empatado com Mikel Oyarzabal. Ele fica atrás apenas de Lamine Yamal, do Barcelona, com 19 gols, e de Carlos Espí, atacante do Real Madrid, com 14, segundo a “Opta”.
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Resumo Profissional
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Percurso Pessoal e Filosofia Futebolística
A minha história com o futebol começou aos cinco anos, inspirado pela paixão da minha família durante o Mundial de 1994. Desde então, o futebol tornou-se parte integrante da minha vida, tanto como jogador quanto como espetador.
Uma das memórias futebolísticas mais marcantes da minha infância é a histórica final da UEFA Champions League entre o Bayern de Munique e o Manchester United, em Camp Nou, a 26 de maio de 1999. Naquela noite, a reviravolta épica dos "Red Devils" marcou o início da minha lealdade vitalícia ao gigante alemão, que continua a ocupar um lugar de destaque no meu coração.
Áreas de Especialização
Graças à minha experiência em diversos setores da comunicação, especializo-me em:
História do Futebol: Conhecimento profundo da história do futebol europeu e, em particular, do alemão.
Análise Tática: Previsão de cenários de jogo e análises táticas detalhadas.
Scouting: Capacidade de identificar jovens talentos e analisar o seu potencial técnico.
Marcos e Momentos Relevantes
Guardo muitas memórias felizes no futebol, mas a mais significativa a nível internacional foi a conquista da Champions League de 2001 pelo Bayern de Munique frente ao Valência, que representou a minha primeira grande alegria continental com o clube.
O Meu Onze Ideal de Todos os Tempos:
Guarda-redes: Manuel Neuer.
Defesa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.
Médios: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.
Avançados: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (O Fenómeno).