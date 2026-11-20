Bayern de Munique 1 x 1 Colônia é o jogo que abre, na noite de sexta-feira, a décima rodada do Campeonato Alemão.
O banco dos campeões alemães volta a ter Vincent Kompany, que retorna quase um mês após o mal-estar sofrido em campo durante o treino de 23 de outubro.
Já sem Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry e Luis Diaz (todos no departamento médico), o técnico belga também perde Harry Kane por lesão.
O centroavante inglês, vencedor da Bola de Ouro, é obrigado a deixar o campo por um problema no tornozelo e é substituído por Tom Bischof aos 20 minutos. Aos 37, Bischof dá o passe para Nathaniel Brown, que empata em 1 a 1, placar com que as equipes vão para o intervalo. Ele responde, assim, ao gol que havia colocado o Colônia à frente, marcado pelo inglês Mikey Moore após passe de Said El Mala aos 12 minutos.
O segundo tempo começa com a entrada de Tim Binder no lugar do francês Michael Olise, que também sai por lesão após mancar visivelmente na parte final do primeiro tempo. Lennart Karl passa, então, a atuar como falso 9.
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O Colônia também tem vários desfalques: Hubers, Mensah, Rondic, Skhiri e van den Berg, além do atacante holandês Thijs Dallinga, que chegou do Bologna no último mercado de verão por empréstimo com opção de compra fixada em 11 milhões de euros e sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho.
Aos 70 minutos, Kompany faz duas substituições e coloca Musiala e Kim Min-Jae (ex-Napoli) nos lugares de Laimer e de um Upamecano muito nervoso, que havia recebido cartão amarelo cerca de dez minutos antes. Do outro lado, na reta final, também há espaço para Reigan Heskey, filho de um ex-jogador.
Na próxima rodada do Campeonato Alemão, o Bayern joga em Hamburgo no sábado, 28 de novembro, mas antes, na quarta-feira, 25 de novembro, tem compromisso pela Champions League fora de casa, na França, contra o Lille treinado pelo italiano Davide Ancelotti, filho de Carlo, técnico da seleção brasileira.
FICHA TÉCNICA
BAYERN DE MUNIQUE 1 X 1 COLÔNIA
GOLS: 12' Moore (C), 37' Brown (B).
BAYERN DE MUNIQUE (4-2-3-1): Urbig; Laimer (70' Musiala), Upamecano (70' Kim Min-Jae), Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic (87' Codjo-Evora); Olise (46' Binder), Karl, Brown; Kane (20' Bischof). (Reservas: Ulreich, Boey, Ito, Sapoko Ndiaye). Téc.: Kompany.
COLÔNIA (3-5-1-1): Schwabe; Schmied, Simpson-Pusey, Lochoshvili; Sebulonsen (86' Castro-Montes), Krauss, Okon-Engstler (77' Johannesson), Moore (91' Bulter), Borna Sosa; Maina (77' Thielmann); S. El Mala (86' Heskey). (Reservas: Zieler, Ache, M. El Mala, Waldschmidt). Téc.: Wagner.
ÁRBITRO: Braun.
CARTÕES AMARELOS: Okon-Engstler (C), Upamecano (B), S. El Mala (C).
OS PRÓXIMOS JOGOS:
SÁBADO
Às 15h30
Elversberg x Freiburg
Eintracht Frankfurt x Hoffenheim
Bayer Leverkusen x Paderborn
Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund
Union Berlin x RB Leipzig
Às 18h30 Schalke x Stuttgart
DOMINGO
Às 15h30 Augsburg x Mainz
Às 17h30 Werder Bremen x Hamburgo
CLASSIFICAÇÃO:
Bayern de Munique 22 pontos
Borussia Dortmund 21
Freiburg 19
RB Leipzig 18
Bayer Leverkusen 16
Werder Bremen 15
Elversberg 13
Stuttgart 12
Hoffenheim 12
Eintracht Frankfurt 12
Hamburgo 12
Mainz 10
Paderborn 10
Colônia 10
Augsburg 9
Union Berlin 7
Schalke 6
Borussia Mönchengladbach 4.
Bayern de Munique e Colônia têm um jogo a mais.