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O Bayern de Munique estaria considerando o retorno de Eric-Maxim Choupo-Moting à Säbener Straße, segundo a Sky.

Segundo a emissora, o clube alemão discute internamente a possibilidade de trazer de volta seu ex-atacante. O motivo é que o jogador, hoje com 37 anos, estaria disponível sem custos de transferência. Entre 2020 e 2024, ele marcou 38 gols e deu 13 assistências em 122 jogos oficiais pelo Bayern.

O contrato do jogador, que disputou 76 partidas pela seleção de Camarões, com o Red Bull New York termina no fim do ano. Choupo-Moting chegou ao clube depois de passar quase seis meses sem time, após o término de seu contrato com o Bayern no verão europeu de 2024.

O atacante marcou 24 gols em 61 jogos pelo clube da MLS. Sua primeira temporada em Nova York foi especialmente bem-sucedida, com 18 gols em 33 partidas pela liga. No segundo ano, porém, sua média de gols caiu sensivelmente: foram cinco em 22 jogos, também em razão de uma lesão no joelho que o afetou por meses.

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Por isso e por sua idade avançada, um retorno de fato pode ser questionado, embora Choupo-Moting tenha se tornado querido pela torcida e pelos companheiros durante sua passagem pelo Bayern e, pelo menos até a renovação de seu contrato em 2023, tenha convencido em campo como substituto de Robert Lewandowski.

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O Bayern de Munique precisará buscar reforços no inverno europeu?

O Bayern sofreu vários problemas com lesões recentemente. Primeiro, Ismael Saibari rompeu a sindesmose do tornozelo no jogo contra o Borussia Dortmund, no fim de outubro, e ainda ficará meses fora de ação . Agora, Harry Kane, considerado insubstituível, sofreu a mesma lesão na partida de sexta-feira à noite contra o 1. FC Köln. Além disso, Serge Gnabry está fora desde o jogo contra o Borussia Dortmund por uma lesão muscular e não voltará antes do fim do ano. Nos últimos dias, o estado de saúde de Jamal Musiala também se tornou tema de um debate acalorado.

Em outras palavras, o Bayern está ficando sem jogadores de ataque. A situação, porém, pode mudar até a primavera europeia, quando a disputa na liga, na copa e na Champions League entrar em sua fase decisiva.

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Diante da série de problemas, Max Eberl, dirigente responsável pelo futebol, já não descartou categoricamente uma contratação para o ataque no inverno europeu. "Quando analisamos as opções no Bayern, queremos jogadores que nos tornem melhores. Ou que, pelo menos, tenham o nível necessário", afirmou. "Por isso, precisamos avaliar com cuidado como está o elenco, quando os lesionados voltarão e quais oportunidades podem surgir no mercado."

O presidente do conselho de administração, Jan-Christian Dreesen, vê a situação de outra forma. "Hoje, eu digo: não", ressaltou em entrevista ao tz/Münchner Merkur e ao Bild. "No entanto, ainda é muito cedo para avaliar a situação como um todo. Luis Diaz está voltando agora, Jamal voltou, Alphonso Davies voltará em um futuro próximo e, felizmente, Michael Olise não sofreu uma lesão mais grave. No Natal, vamos ver como estará a situação. Mas é sabido que não sou fã do mercado de transferências de inverno. Ele pode ser bom para vender, mas não para comprar, porque só se compra nesse período sob pressão. Normalmente, os clubes não liberam seus melhores jogadores no inverno, ou é preciso pagar muito dinheiro."