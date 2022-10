Barcelona x Villarreal: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da La Liga

Duelo será nesta quinta-feira (20), pela 10ª rodada do Espanhol; veja como acompanhar na TV e na internet

Buscando se restabelecer no campeonato, o Barcelona recebe o Villarreal na tarde desta quarta-feira (20), às 16h (de Brasília), pela 10ª rodada da La Liga. O torcedor pode acompanhar o duelo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, na plataforma de streaming.

Vindo de derrota em clássico contra o Real Madrid, o Barcelona vai a campo querendo um triunfo para não perder o rival de vista. Os culés estão na segunda posição do campeonato, com 22 pontos. Enquanto Araujo, Depay e Christensen seguem no departamento médico, o técnico Xavi pode promover mudanças na equipe e Dembélé e Eric Garcia podem perder o posto entre os titulares.

O Villarreal, por sua vez, é o sétimo colocado, com 15 pontos, e ganhou na rodada passada. O Submarino Amarelo conta com o retorno de Alberto Moreno, após ficar sete meses parado, enquanto Gerard Moreno, Coquelin e Foyth permanecem afastados.

Prováveis escalações

Escalação do provável Barcelona: Ter Stegen; Alba, Pique, Kounde, Roberto; Pedri, Busquets, Gavi; Fati, Lewandowski, Torres.

Escalação do provável Villarreal: Rulli; Pedraza, Torres, Albiol, Femenia; Parejo, Capoue, Lo Celso; Morales, Danjuma, Baena.

Desfalques

Barcelona

Ronald Araujo, Memphis Depay e Andreas Christensen seguem no departamento médico.

Villarreal

Gerard Moreno, Francis Coquelin e Juan Foyth estão machucados e desfalcam o Submarino Amarelo.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 20 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Camp Nou, Barcelona - ESP