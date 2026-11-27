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Andreas Christensen continua sofrendo com lesões, e a ausência do zagueiro na partida do Barcelona contra o Deportivo La Coruña, marcada para domingo, no estádio Riazor, pela LaLiga, é a possibilidade mais provável.

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Em contrapartida, o técnico Hansi Flick pretende manter seu plano e apostar no jovem zagueiro Alex Campos, que chamou a atenção em sua estreia pelo time.

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De acordo com o “Sport”, jornal catalão, o zagueiro dinamarquês não participou do treino coletivo nesta sexta-feira e fez apenas atividades individuais, o que torna improvável sua viagem a La Coruña neste sábado, a não ser que haja uma evolução inesperada em seu quadro.

Christensen sentiu dores durante um treinamento, pouco tempo depois de voltar de lesão. Na última sexta-feira, o clube informou que o jogador sentia dores leves e que sua participação contra o Villarreal era dúvida.

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Esse novo problema físico acrescenta mais um capítulo à série de contratempos de Christensen com lesões, que vêm afetando sua capacidade de jogar com regularidade pelo Barcelona.

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O ex-jogador do Chelsea ficou fora de mais da metade das partidas por problemas físicos desde que chegou ao Barça, há quatro anos.

Caso desfalque o time contra o Deportivo, Christensen chegará a três jogos seguidos de ausência, depois do duelo com o Villarreal e da partida contra o Sabah, em Baku.

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Christensen chegou ao Barcelona no meio de 2022, vindo do Chelsea a custo zero, após o fim de seu contrato com o clube inglês.

O zagueiro dinamarquês já havia conquistado a Champions League com o time londrino, em 2021.

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Com a ausência do dinamarquês por lesão, Flick seguirá contando com Alex Campos, um dos principais beneficiados pela falta de opções na defesa nos últimos tempos.

O jovem zagueiro fez sua primeira partida oficial pelo time principal contra o Sabah, pela quinta rodada da Champions League, ao entrar no segundo tempo. Ele teve uma boa atuação, que rendeu elogios, e não errou nenhum passe.

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A expectativa é que Campos viaje com o time principal para La Coruña, ganhando uma nova oportunidade de estar entre as opções de Flick, embora sua presença represente uma perda para o time B, que precisa dele no confronto com o Terrassa, no estádio Johan Cruyff, em um jogo importante na briga pela liderança da tabela.

Quanto à escalação titular, Pau Cubarsí deve estar à disposição e formar a dupla de zaga com Gerard Martín.

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No entanto, Flick pode optar por poupar Gerard Martín, escalar Eric García no miolo de zaga e manter Jules Koundé na lateral direita.

Por outro lado, o Barcelona recupera Rodri Hernández, que voltou aos treinos coletivos, embora ainda precise recuperar o ritmo de jogo. Por isso, sua presença entre os titulares é pouco provável, mas ele pode ganhar alguns minutos antes do difícil confronto com o Atlético de Madrid.

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O Barcelona lidera LaLiga com 36 pontos, três a mais que o vice-líder Real Madrid e cinco a mais que o Atlético, terceiro colocado.